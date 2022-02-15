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Лавров считает, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время
Лавров считает, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров считает, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Польша возглавила ОБСЕ в не лучшее время, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения по решению... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:16
2022-02-15T12:16
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Польша возглавила ОБСЕ в не лучшее время, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения по решению накопившихся проблем.Во вторник в Москве проходят российско-польские переговоры.Открывая их, Лавров, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау, указал, что "вы приняли бразды правления в ОБСЕ в не лучшее время, конечно же: в прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ и те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организаций сотрудничества, диалога и достижения компромисса"."Мне кажется, что и в ваших идеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно. И мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигнуть позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ", - заметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220215/vstrecha-1772873647.html
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в мире, москва, россия, обсе
12:16 15.02.2022
 
Лавров считает, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время

Глава МИД Лавров заявил, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время: накопились проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Польша возглавила ОБСЕ в не лучшее время, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения по решению накопившихся проблем.
Во вторник в Москве проходят российско-польские переговоры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:09
Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым
Открывая их, Лавров, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау, указал, что "вы приняли бразды правления в ОБСЕ в не лучшее время, конечно же: в прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ и те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организаций сотрудничества, диалога и достижения компромисса".
"Мне кажется, что и в ваших идеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно. И мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигнуть позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ", - заметил глава МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:18
Глава МИД Польши обсудит с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения
 
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