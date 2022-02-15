Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772943443.html
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК* - РИА Новости, 15.02.2022
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*
Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:39
2022-02-15T17:38
фонд борьбы с коррупцией
москва
россия
игнат артеменко
происшествия
ив роше
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg
ПОКРОВ (Владимирская область), 15 фев - РИА Новости. Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает корреспондент РИА Новости во вторник.Лефортовский суд Москвы сегодня начал процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду."Вину не признаю в полном объеме",- сказал Навальный.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Сейчас Навальный отбывает срок в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772932171.html
https://ria.ru/20220214/navalnyy-1772728344.html
https://ria.ru/20220211/billing-1772386525.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e96e6961918cf3560c87f9706bfc3c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд борьбы с коррупцией, москва, россия, игнат артеменко, происшествия, ив роше, алексей навальный
16:39 15.02.2022 (обновлено: 17:38 15.02.2022)
 
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*

Навальный отказался признать вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК и оскорблении суда

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный
Читать ria.ru в
ПОКРОВ (Владимирская область), 15 фев - РИА Новости. Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает корреспондент РИА Новости во вторник.
Лефортовский суд Москвы сегодня начал процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:55
Суд отклонил ходатайства адвокатов Навального на заседании в ИК-2 в Покрове
"Вину не признаю в полном объеме",- сказал Навальный.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.
Алексей Навальный в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 15:24
Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Сейчас Навальный отбывает срок в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:19
В Туле осудили двух мужчин по делу о биллингах для Навального
 
Фонд борьбы с коррупциейМоскваРоссияИгнат АртеменкоПроисшествияИв РошеАлексей Навальный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала