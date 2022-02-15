16:39 15.02.2022 (обновлено: 17:38 15.02.2022)
Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*
Навальный отказался признать вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК и оскорблении суда
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный
ПОКРОВ (Владимирская область), 15 фев - РИА Новости. Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает корреспондент РИА Новости во вторник.
Лефортовский суд Москвы сегодня начал процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду.
"Вину не признаю в полном объеме",- сказал Навальный.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.
14 февраля, 15:24Суд отклонил апелляцию Навального по иску Дерипаски
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Сейчас Навальный отбывает срок в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
11 февраля, 22:19В Туле осудили двух мужчин по делу о биллингах для Навального