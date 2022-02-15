https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772943443.html

Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*

Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК* - РИА Новости, 15.02.2022

Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*

Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:39

2022-02-15T16:39

2022-02-15T17:38

фонд борьбы с коррупцией

москва

россия

игнат артеменко

происшествия

ив роше

алексей навальный

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ПОКРОВ (Владимирская область), 15 фев - РИА Новости. Алексей Навальный отказался признать в вину в мошенничестве со средствами, пожертвованными "Фонду борьбы с коррупцией"*, и в оскорблении суда, передает корреспондент РИА Новости во вторник.Лефортовский суд Москвы сегодня начал процесс по новому уголовному делу против Алексея Навального, которого обвиняют по двум эпизодам - в мошенничестве и неуважении к суду."Вину не признаю в полном объеме",- сказал Навальный.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Сейчас Навальный отбывает срок в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772932171.html

https://ria.ru/20220214/navalnyy-1772728344.html

https://ria.ru/20220211/billing-1772386525.html

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фонд борьбы с коррупцией, москва, россия, игнат артеменко, происшествия, ив роше, алексей навальный