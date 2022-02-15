https://ria.ru/20220215/napadenie-1772843384.html

В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет

В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет - РИА Новости, 15.02.2022

В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет

Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:06

2022-02-15T10:06

2022-02-15T10:06

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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время не будет с вероятностью 99,9%.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра (16 февраля - ред.) ничего не будет", - цитирует Арахамию издание ZN.ua.При этом он не исключил, что РФ может собрать необходимое количество военных через месяц-два. "Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", – добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html

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в мире, алексей данилов, дмитрий песков, киев, россия, нато, москва, украина, верховная рада украины