В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет
Депутат Рады Арахамия: "нападения" России на Украину не будет с вероятностью 99,9%
Здание Верховной рады Украины
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время не будет с вероятностью 99,9%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
"С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра (16 февраля - ред.) ничего не будет", - цитирует Арахамию издание ZN.ua.
При этом он не исключил, что РФ может собрать необходимое количество военных через месяц-два. "Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", – добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.