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В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет
В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет - РИА Новости, 15.02.2022
В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет
Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:06
2022-02-15T10:06
в мире
алексей данилов
дмитрий песков
киев
россия
нато
москва
украина
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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время не будет с вероятностью 99,9%.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни."С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра (16 февраля - ред.) ничего не будет", - цитирует Арахамию издание ZN.ua.При этом он не исключил, что РФ может собрать необходимое количество военных через месяц-два. "Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", – добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html
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в мире, алексей данилов, дмитрий песков, киев, россия, нато, москва, украина, верховная рада украины
10:06 15.02.2022
 
В Раде заявили, что "нападения" России на Украину не будет

Депутат Рады Арахамия: "нападения" России на Украину не будет с вероятностью 99,9%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что "полномасштабного нападения" РФ на Украину в ближайшее время не будет с вероятностью 99,9%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину
"С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно. По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра (16 февраля - ред.) ничего не будет", - цитирует Арахамию издание ZN.ua.
При этом он не исключил, что РФ может собрать необходимое количество военных через месяц-два. "Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", – добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 01:29
Захарова назвала безумцами говорящих о готовности России напасть на Украину
 
В миреАлексей ДаниловДмитрий ПесковКиевРоссияНАТОМоскваУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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