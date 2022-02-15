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https://ria.ru/20220215/leyboristy-1772888960.html
Агрессия НАТО привела к расколу среди властей Британии
В партии лейбористов Великобритании назрел раскол из-за агрессии НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Агрессия НАТО привела к расколу среди властей Британии
Лейбористская партия Великобритании столкнулась с угрозой раскола между основной частью организации и ее молодежным крылом из-за политики НАТО, в том числе в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:07
2022-02-15T13:43
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании столкнулась с угрозой раскола между основной частью организации и ее молодежным крылом из-за политики НАТО, в том числе в украинском кризисе, пишет британская газета Daily Mail.Как заявило издание, молодежная организация лейбористов назвала Североатлантический альянс угрозой мировой безопасности на фоне заявлений лидера партии сэра Кейра Стармера, поддержавшего усиление блока в Европе из-за "российского вторжения"."Акты агрессии НАТО, как исторические, так и нынешние, представляют угрозу для нашей безопасности. Делегаты "Молодых лейбористов" из всех наших членов и членских организаций проголосовали за то, что мы должны выйти из НАТО и проводить международную политику, основанную на мире, приняв это как официальную политику", — заявила лидер молодежной организации активистка Джесс Барнард.Она упрекнула партию в разжигании напряженности ради попытки "переплюнуть тори в ястребиной внешней политике". По ее словам, это приведет к дальнейшим разрушениям, гибели и перемещению людей по всему миру.Газета напомнила, что именно премьер-министр лейбористов Клемент Эттли привел Великобританию в НАТО в 1949 году в качестве одного из членов-основателей альянса.Из-за слов Барнард в самой партии возникли споры о необходимости крыла, несогласного с общей историей партии. Бывший специальный советник Бориса Джонсона Габриэль Милланд написал в твиттере, что молодые люди, возможно, "должны тогда присоединиться к партии с другим набором ценностей и историей".Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, борис джонсон, россия, чехия, франция, нато, twitter
13:07 15.02.2022 (обновлено: 13:43 15.02.2022)
 
В партии лейбористов Великобритании назрел раскол из-за агрессии НАТО

DM: Молодежное крыло британских лейбористов призвали к ответу из-за критики агрессии НАТО

© REUTERS / May JamesЗдание парламента в Лондоне, Великобритани
Здание парламента в Лондоне, Великобритани - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / May James
Здание парламента в Лондоне, Великобритани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании столкнулась с угрозой раскола между основной частью организации и ее молодежным крылом из-за политики НАТО, в том числе в украинском кризисе, пишет британская газета Daily Mail.
Как заявило издание, молодежная организация лейбористов назвала Североатлантический альянс угрозой мировой безопасности на фоне заявлений лидера партии сэра Кейра Стармера, поддержавшего усиление блока в Европе из-за "российского вторжения".
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"Акты агрессии НАТО, как исторические, так и нынешние, представляют угрозу для нашей безопасности. Делегаты "Молодых лейбористов" из всех наших членов и членских организаций проголосовали за то, что мы должны выйти из НАТО и проводить международную политику, основанную на мире, приняв это как официальную политику", — заявила лидер молодежной организации активистка Джесс Барнард.
Она упрекнула партию в разжигании напряженности ради попытки "переплюнуть тори в ястребиной внешней политике". По ее словам, это приведет к дальнейшим разрушениям, гибели и перемещению людей по всему миру.
Газета напомнила, что именно премьер-министр лейбористов Клемент Эттли привел Великобританию в НАТО в 1949 году в качестве одного из членов-основателей альянса.
Из-за слов Барнард в самой партии возникли споры о необходимости крыла, несогласного с общей историей партии. Бывший специальный советник Бориса Джонсона Габриэль Милланд написал в твиттере, что молодые люди, возможно, "должны тогда присоединиться к партии с другим набором ценностей и историей".
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В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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