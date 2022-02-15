https://ria.ru/20220215/lavrov-1772906500.html

Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО

Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:10

2022-02-15T14:10

2022-02-15T14:14

в мире

нато

сергей лавров

вадим пристайко

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны"."Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ", - заявил Лавров на брифинге.По его оценке, в Украине многие политики и политологи разделают такие оценки."И я надеюсь, что... эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу", - добавил он.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.

https://ria.ru/20220215/nesostoyatelnost-1772905500.html

https://ria.ru/20220214/nato-1772755648.html

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в мире, нато, сергей лавров, вадим пристайко, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)