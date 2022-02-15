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https://ria.ru/20220215/lavrov-1772906500.html
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:10
2022-02-15T14:14
в мире
нато
сергей лавров
вадим пристайко
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны"."Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ", - заявил Лавров на брифинге.По его оценке, в Украине многие политики и политологи разделают такие оценки."И я надеюсь, что... эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу", - добавил он.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20220215/nesostoyatelnost-1772905500.html
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в мире, нато, сергей лавров, вадим пристайко, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:10 15.02.2022 (обновлено: 14:14 15.02.2022)
 
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО

Глава МИД Лавров о заявлении посла Украины Пристайко по НАТО: есть разумные люди

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны".
"Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ", - заявил Лавров на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:05
Лавров заявил о несостоятельности властей Грузии и Украины
По его оценке, в Украине многие политики и политологи разделают такие оценки.
"И я надеюсь, что... эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу", - добавил он.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:16
Киев хотел бы членства в НАТО, заявил Зеленский
 
В миреНАТОСергей ЛавровВадим ПристайкоУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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