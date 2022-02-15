https://ria.ru/20220215/lavrov-1772906500.html
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:10
2022-02-15T14:10
2022-02-15T14:14
в мире
нато
сергей лавров
вадим пристайко
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны"."Есть разумные люди. Я убежден, что если бы это произошло, то многие бы вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе, те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ", - заявил Лавров на брифинге.По его оценке, в Украине многие политики и политологи разделают такие оценки."И я надеюсь, что... эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу", - добавил он.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сейчас не ведутся никакие переговоры по внесению изменений в конституцию страны в части стремления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20220215/nesostoyatelnost-1772905500.html
https://ria.ru/20220214/nato-1772755648.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сергей лавров, вадим пристайко, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:10 15.02.2022 (обновлено: 14:14 15.02.2022)
Лавров оценил заявление Пристайко по НАТО
Глава МИД Лавров о заявлении посла Украины Пристайко по НАТО: есть разумные люди