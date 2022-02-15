https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772856000.html

В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022

В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19

Более 137,8 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:03

2022-02-15T11:03

2022-02-15T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 137,8 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 137 881 человек, или на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы, россия