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В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19
Более 137,8 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:03
2022-02-15T11:03
2022-02-15T11:03
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 137,8 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 137 881 человек, или на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 137 881 человек после COVID-19, на 41,9% больше, чем вчера