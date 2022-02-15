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Коломойский назвал украинский закон об олигархах полезным для себя
Коломойский назвал украинский закон об олигархах полезным для себя - РИА Новости, 15.02.2022
Коломойский назвал украинский закон об олигархах полезным для себя
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что закон об олигархах будет ему полезен и поможет легализовать доходы перед Западом. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:13
2022-02-15T12:16
в мире
петр порошенко
денис малюська
украина
сша
верховная рада украины
приватбанк
игорь коломойский
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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что закон об олигархах будет ему полезен и поможет легализовать доходы перед Западом.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения."Но мне почему хорошо? Потому что я же под 20 тысячами фунтов. Опять же, нет худа без добра: дохода никакого нет, ничего не трачу, ничего не покупаю, ничего не продаю. С декабря 2017-го я под "freezing order" (заморозкой счетов - ред.) и любое действие надо согласовывать с юристами Приватбанка. Поэтому не сильно меня это напрягает", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".При этом он отметил, что закон об олигархах будет для него даже полезным. "Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, никаких там конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных…. Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - сказал Коломойский.Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, они считают коррупционной его деятельность в отношении Приватбанка, основателем которого был Коломойский. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772761022.html
https://ria.ru/20211126/oligarkhi-1760867579.html
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в мире, петр порошенко, денис малюська, украина, сша, верховная рада украины, приватбанк, игорь коломойский
12:13 15.02.2022 (обновлено: 12:16 15.02.2022)
 
Коломойский назвал украинский закон об олигархах полезным для себя

Украинский бизнесмен Коломойский назвал закон об олигархах полезным для себя

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что закон об олигархах будет ему полезен и поможет легализовать доходы перед Западом.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
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"Но мне почему хорошо? Потому что я же под 20 тысячами фунтов. Опять же, нет худа без добра: дохода никакого нет, ничего не трачу, ничего не покупаю, ничего не продаю. С декабря 2017-го я под "freezing order" (заморозкой счетов - ред.) и любое действие надо согласовывать с юристами Приватбанка. Поэтому не сильно меня это напрягает", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
При этом он отметил, что закон об олигархах будет для него даже полезным. "Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, никаких там конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных…. Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - сказал Коломойский.
Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, они считают коррупционной его деятельность в отношении Приватбанка, основателем которого был Коломойский. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.
Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.
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В миреПетр ПорошенкоДенис МалюськаУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныПриватБанкИгорь Коломойский
 
 
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