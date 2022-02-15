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Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках
Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках - РИА Новости, 15.02.2022
Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках
Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:03
2022-02-15T15:45
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По его словам, на выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. На место выдвинулась полиция и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании."Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки", — сказал собеседник агентства.По его словам, в момент совершения преступления дворники были пьяны. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК России).
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происшествия, москва, россия
12:03 15.02.2022 (обновлено: 15:45 15.02.2022)
 
Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках

Два пьяных дворника изнасиловали 28-летнюю москвичку на Вешняковской улице

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
По его словам, на выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. На место выдвинулась полиция и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании.
"Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в момент совершения преступления дворники были пьяны. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК России).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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