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Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках

Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках - РИА Новости, 15.02.2022

Два пьяных дворника изнасиловали москвичку в Вешняках

Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:03

2022-02-15T12:03

2022-02-15T15:45

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Два пьяных дворника изнасиловали москвичку на Вешняковской улице, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По его словам, на выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. На место выдвинулась полиция и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании."Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки", — сказал собеседник агентства.По его словам, в момент совершения преступления дворники были пьяны. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК России).

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происшествия, москва, россия