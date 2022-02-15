https://ria.ru/20220215/ikonopis-1772871244.html

В Москве расскажут об уникальной советской иконописи

В Москве расскажут об уникальной советской иконописи - РИА Новости, 15.02.2022

В Москве расскажут об уникальной советской иконописи

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) во вторник открывается выставка уникальных "советских икон", сообщается на сайте ВУЗа. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:11

религия

российский государственный гуманитарный университет

религиозные праздники

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) во вторник открывается выставка уникальных "советских икон", сообщается на сайте ВУЗа.На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие", которую подготовили сотрудники Учебно-научного центра (УНЦ) визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, посетителей ждут необычные экспонаты – советские рукодельные иконы. Сегодня эти образцы удивительных ремесленных практик стремительно разрушаются и представляют огромную ценность для ученых."В ближайшее десятилетие это уникальное культурное и историческое наследие нашей страны может бесследно исчезнуть, а вместе с ним уйдет огромный пласт культурной памяти об истории XX века", – приводит сайт университета слова куратора выставки, директора УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени Дмитрия Антонова.От создателей выставки зрители узнают о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. В день открытия состоится кинопоказ, в рамках которого участники проекта представят серию документальных видеороликов о "советских иконах". Выставка продлится в РГГУ с 15 по 26 февраля.

https://ria.ru/20220215/sretenie-1772762032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский государственный гуманитарный университет, религиозные праздники