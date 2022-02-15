https://ria.ru/20220215/ikonopis-1772871244.html
В Москве расскажут об уникальной советской иконописи
В Москве расскажут об уникальной советской иконописи - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве расскажут об уникальной советской иконописи
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) во вторник открывается выставка уникальных "советских икон", сообщается на сайте ВУЗа. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:00
2022-02-15T12:00
2022-02-15T12:11
религия
российский государственный гуманитарный университет
религиозные праздники
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) во вторник открывается выставка уникальных "советских икон", сообщается на сайте ВУЗа.На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие", которую подготовили сотрудники Учебно-научного центра (УНЦ) визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, посетителей ждут необычные экспонаты – советские рукодельные иконы. Сегодня эти образцы удивительных ремесленных практик стремительно разрушаются и представляют огромную ценность для ученых."В ближайшее десятилетие это уникальное культурное и историческое наследие нашей страны может бесследно исчезнуть, а вместе с ним уйдет огромный пласт культурной памяти об истории XX века", – приводит сайт университета слова куратора выставки, директора УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени Дмитрия Антонова.От создателей выставки зрители узнают о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. В день открытия состоится кинопоказ, в рамках которого участники проекта представят серию документальных видеороликов о "советских иконах". Выставка продлится в РГГУ с 15 по 26 февраля.
https://ria.ru/20220215/sretenie-1772762032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский государственный гуманитарный университет, религиозные праздники
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) во вторник открывается выставка уникальных "советских икон", сообщается на сайте ВУЗа.
На выставке "Советские православные иконы: исчезающее наследие", которую подготовили сотрудники Учебно-научного центра (УНЦ) визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ
, посетителей ждут необычные экспонаты – советские рукодельные иконы. Сегодня эти образцы удивительных ремесленных практик стремительно разрушаются и представляют огромную ценность для ученых.
"В ближайшее десятилетие это уникальное культурное и историческое наследие нашей страны может бесследно исчезнуть, а вместе с ним уйдет огромный пласт культурной памяти об истории XX века", – приводит сайт университета слова куратора выставки, директора УНЦ визуальных исследований Средневековья и Нового времени Дмитрия Антонова.
От создателей выставки зрители узнают о феномене "советской иконы" и особенностях реставрации уникальных образов. В день открытия состоится кинопоказ, в рамках которого участники проекта представят серию документальных видеороликов о "советских иконах". Выставка продлится в РГГУ с 15 по 26 февраля.