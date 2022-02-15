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Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:01
2022-02-15T12:01
2022-02-15T12:01
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пленарное заседание Госдумы РФ
LIVE: Пленарное заседание Госдумы РФ
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РИА Новости
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, видео
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
2022-02-15T12:01
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PT89M58S
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.