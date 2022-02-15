Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/gosduma-1772834796.html
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:01
2022-02-15T12:01
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834102_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_5eed1b7d43d21859f8a8824884f4cacc.jpg
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Пленарное заседание Госдумы РФ
LIVE: Пленарное заседание Госдумы РФ
2022-02-15T12:01
true
PT89M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834102_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_412542b08baaa7a020cd418c801f2d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, видео
Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
2022-02-15T12:01
true
PT89M58S
12:01 15.02.2022
 

Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала