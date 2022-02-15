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Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция

Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022

Пленарное заседание Госдумы. Прямая трансляция

Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:01

2022-02-15T12:01

2022-02-15T12:01

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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Государственная дума обсуждает вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, видео