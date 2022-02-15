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https://ria.ru/20220215/gaz-1772960763.html
Путин оценил поставки российского газа в Германию
Путин оценил поставки российского газа в Германию - РИА Новости, 15.02.2022
Путин оценил поставки российского газа в Германию
Россия даже в период высоких биржевых цен и дефицита продолжала поставлять газ в ФРГ по ценам долгосрочных контрактов, сообщил Владимир Путин на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:35
2022-02-15T18:34
экономика
европа
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия даже в период высоких биржевых цен и дефицита продолжала поставлять газ в ФРГ по ценам долгосрочных контрактов, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 миллиарда кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами", - сказал Путин.Путин отметил, что есть "серьезные перспективы для расширения российско-германского сотрудничества и в других сферах энергетики, в том числе это касается разработки, коммерциализации и применения возобновляемых источников энергии"."Мы сегодня тоже об этом говорили применительно к водороду", - сказал он.Он добавил, что диалог по всем этим вопросам уже ведется в рамках двусторонней рабочей группы по устойчивой энергетики.
https://ria.ru/20220215/sholts-1772956010.html
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экономика, европа, владимир путин, олаф шольц, россия, германия
17:35 15.02.2022 (обновлено: 18:34 15.02.2022)
 
Путин оценил поставки российского газа в Германию

Путин: Россия поставляла газ Германии даже при дефиците по ценам долгосрочных контрактов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия даже в период высоких биржевых цен и дефицита продолжала поставлять газ в ФРГ по ценам долгосрочных контрактов, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
"В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 миллиарда кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами", - сказал Путин.
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"Мы сегодня тоже об этом говорили применительно к водороду", - сказал он.
Он добавил, что диалог по всем этим вопросам уже ведется в рамках двусторонней рабочей группы по устойчивой энергетики.
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ЭкономикаЕвропаВладимир ПутинОлаф ШольцРоссияГермания
 
 
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