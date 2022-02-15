Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/evakuatsiya-1772887981.html
В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой
В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".Ранее... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:02
2022-02-15T13:24
дмитрий песков
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_0:274:3012:1968_1920x0_80_0_0_0dfdb959ed273421f6af9fff0a7089ab.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля."Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772082024.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271389_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1240eb129b6a4834888178458daaa5b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия
13:02 15.02.2022 (обновлено: 13:24 15.02.2022)
 
В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой

Пресс-секретарь Путина Песков: это пагубная практика — затевать эвакуации дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.

"Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 14:38
Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины
 
Дмитрий ПесковВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала