13:02 15.02.2022 (обновлено: 13:24 15.02.2022)
В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой
Пресс-секретарь Путина Песков: это пагубная практика — затевать эвакуации дипломатов
Здание посольства США в Киеве
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
"Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
"Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.
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