https://ria.ru/20220215/evakuatsiya-1772887981.html

В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой

В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле назвали эвакуацию дипломатов из Киева пагубной практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".Ранее... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:02

2022-02-15T13:02

2022-02-15T13:24

дмитрий песков

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разбрасывание утверждениями о российском "нападении" является "абсолютно пагубной практикой".Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля."Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее - это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772082024.html

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дмитрий песков, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия