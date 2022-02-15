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Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу - РИА Новости, 15.02.2022
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу
Энергетика является одним из приоритетных направлений взаимодействия России и Германии, РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, сбоев нет, работа идет... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:44
2022-02-15T14:15
в мире
россия
европа
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Энергетика является одним из приоритетных направлений взаимодействия России и Германии, РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, сбоев нет, работа идет на рыночных принципах, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ.В ходе первой личной встречи с канцлером ФРГ глава российского государства отметил положительную динамику товарооборота между странами."Мы в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, они действительно развиваются по разным направлениям, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений", - сказал Путин."Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия, не было за все десятилетия ни одного сбоя. Все делается на рыночных принципах, здесь нет никаких вопросов и сомнений", - добавил он.
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в мире, россия, европа, германия, владимир путин, олаф шольц
13:44 15.02.2022 (обновлено: 14:15 15.02.2022)
 
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

Президент Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Энергетика является одним из приоритетных направлений взаимодействия России и Германии, РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, сбоев нет, работа идет на рыночных принципах, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ.
В ходе первой личной встречи с канцлером ФРГ глава российского государства отметил положительную динамику товарооборота между странами.
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"Мы в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, они действительно развиваются по разным направлениям, но, конечно, традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений", - сказал Путин.
"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия, не было за все десятилетия ни одного сбоя. Все делается на рыночных принципах, здесь нет никаких вопросов и сомнений", - добавил он.
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