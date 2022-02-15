https://ria.ru/20220215/donbass-1772946749.html

В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин

В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.02.2022

В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствует позицию депутатов Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:47

2022-02-15T16:47

2022-02-15T16:47

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствует позицию депутатов Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Мы приветствуем позицию депутатов Государственной Думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.Пушилин отметил, что данная инициатива, поддержанная во вторник большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Киев значительно нарастил присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что он не собирается выполнять минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путем."Мы благодарим депутатов Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесёмся к любому решению высшего руководства Российской Федерации", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/sovfed-1772927729.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772916811.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр