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В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин
В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.02.2022
В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствует позицию депутатов Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:47
2022-02-15T16:47
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствует позицию депутатов Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Мы приветствуем позицию депутатов Государственной Думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.Пушилин отметил, что данная инициатива, поддержанная во вторник большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Киев значительно нарастил присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что он не собирается выполнять минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путем."Мы благодарим депутатов Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесёмся к любому решению высшего руководства Российской Федерации", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/sovfed-1772927729.html
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772916811.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
16:47 15.02.2022
 
В Донецке приветствуют решение Госдумы по ДНР и ЛНР, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что в Донецке приветствуют решение Госдумы по республикам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приветствует позицию депутатов Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Мы приветствуем позицию депутатов Государственной Думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.
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В Совфеде объяснили суть обращения Госдумы к Путину о признании ДНР и ЛНР
Пушилин отметил, что данная инициатива, поддержанная во вторник большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Киев значительно нарастил присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что он не собирается выполнять минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путем.
"Мы благодарим депутатов Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесёмся к любому решению высшего руководства Российской Федерации", - приводит слова Пушилина пресс-служба главы ДНР.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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