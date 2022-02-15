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Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов
Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов - РИА Новости, 15.02.2022
Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов
Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице, заявила глава британского МИД Лиз... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:19
2022-02-15T10:26
в мире
великобритания
украина
киев
лиз трасс
львов
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице, заявила глава британского МИД Лиз Трасс."Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине", - сказала глава британского министерства иностранных дел в интервью телеканалу Sky News.
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в мире, великобритания, украина, киев, лиз трасс, львов
10:19 15.02.2022 (обновлено: 10:26 15.02.2022)
 
Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов

Глава МИД Трасс: Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства Великобритании в Киеве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине", - сказала глава британского министерства иностранных дел в интервью телеканалу Sky News.
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В миреВеликобританияУкраинаКиевЛиз ТрассЛьвов
 
 
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