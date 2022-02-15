https://ria.ru/20220215/diplomatiya-1772836379.html

Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией

Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией

Политике санкций в отношении России предпочитаю политику диалога, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:18

2022-02-15T09:18

2022-02-15T09:18

в мире

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фраттини франко

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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Политике санкций в отношении России предпочитаю политику диалога, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини."Я всегда говорил, что я против политики, основанной на санкциях, и предпочитаю политику, основанную на диалоге. Так что прежде чем говорить о новых санкциях против России, нам надо постараться устранить причины этих проблем", - подчеркнул известный европейский политик.Говоря о подготовке Западом новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, Фраттини напомнил, что подобные меры являются инструментом давления.Одновременно глава Госсовета Италии отметил, что ввести санкции в отношении РФ, когда у стран ЕС есть необходимость в российском газе, сложно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/frattini-1772833415.html

https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772819821.html

москва

россия

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италия

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