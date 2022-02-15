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Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией
Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией - РИА Новости, 15.02.2022
Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией
Политике санкций в отношении России предпочитаю политику диалога, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:18
2022-02-15T09:18
в мире
дмитрий песков
москва
россия
киев
нато
италия
фраттини франко
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Политике санкций в отношении России предпочитаю политику диалога, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини."Я всегда говорил, что я против политики, основанной на санкциях, и предпочитаю политику, основанную на диалоге. Так что прежде чем говорить о новых санкциях против России, нам надо постараться устранить причины этих проблем", - подчеркнул известный европейский политик.Говоря о подготовке Западом новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, Фраттини напомнил, что подобные меры являются инструментом давления.Одновременно глава Госсовета Италии отметил, что ввести санкции в отношении РФ, когда у стран ЕС есть необходимость в российском газе, сложно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/frattini-1772833415.html
https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772819821.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, италия, фраттини франко
09:18 15.02.2022
 
Глава Госсовета Италии предпочитает политику диалога с Россией

Глава Госсовета Италии Фраттини: политике санкций я предпочитаю диалог с Россией

© Фото : SIOIГлава госсовета Италии Франко Фраттини
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : SIOI
Глава госсовета Италии Франко Фраттини. Архивное фото
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РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Политике санкций в отношении России предпочитаю политику диалога, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Я всегда говорил, что я против политики, основанной на санкциях, и предпочитаю политику, основанную на диалоге. Так что прежде чем говорить о новых санкциях против России, нам надо постараться устранить причины этих проблем", - подчеркнул известный европейский политик.
Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
08:55
Глава Госсовета Италии Фраттини призвал укрепить "нормандский формат"
Говоря о подготовке Западом новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, Фраттини напомнил, что подобные меры являются инструментом давления.
"Экономические санкции – это инструмент давления и, конечно, инструмент давления срабатывает, если есть серьезные нарушения. В случае эскалации со вторжением или с серьезными инцидентами, этого исключать нельзя", - указал собеседник агентства.
Одновременно глава Госсовета Италии отметил, что ввести санкции в отношении РФ, когда у стран ЕС есть необходимость в российском газе, сложно.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава госсовета Италии Франко Фраттини - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
03:10
В Италии объяснили, почему сложно вводить санкции против России
 
В миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевНАТОИталияФраттини Франко
 
 
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