Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино

"Люди думают, что в таких сценах много страсти. На самом деле, актриса лежит, ты в какой-то странной позе… Подходит режиссер, говорит: "Стоп". А людей столько же, сколько сейчас в студии, но в маленькой комнате. И все еще без обуви в конце съемочного дня, потому что снимают в чьей-то квартире. Потом подходит ассистент по свету, машет рукой перед твоим лицом и кричит: "Серега, давай "троечку" здесь бахнем!" – рассказал Милош.