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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/bikovich-1772864522.html
Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино
Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино - РИА Новости, 15.02.2022
Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино
Милош Бикович в программе "Вечерний Ургант" показал особенности съемок постельных сцен в кино. Для этого ведущему передачи пришлось в качестве ассистента лечь... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:20
2022-02-15T12:54
шоубиз
знаменитости
иван ургант
милош бикович
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Милош Бикович в программе "Вечерний Ургант" показал особенности съемок постельных сцен в кино. Для этого ведущему передачи пришлось в качестве ассистента лечь на диван.Затем Ургант и Бикович обсудили получение сербским актером российского гражданства в 2021 году. Ведущий показал зрителям паспорт Милоша и похвалил его фото.Также Бикович рассказал об участие в сериале "‎The Телки", основанному на романе Сергея Минаева. Премьера проекта состоится 24 февраля.
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знаменитости, иван ургант, милош бикович, шоу-бизнес, новости культуры
12:20 15.02.2022 (обновлено: 12:54 15.02.2022)
 
Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино

Бикович показал особенности съемок постельных сцен в кино на Урганте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Милош Бикович в программе "Вечерний Ургант" показал особенности съемок постельных сцен в кино. Для этого ведущему передачи пришлось в качестве ассистента лечь на диван.

"Люди думают, что в таких сценах много страсти. На самом деле, актриса лежит, ты в какой-то странной позе… Подходит режиссер, говорит: "Стоп". А людей столько же, сколько сейчас в студии, но в маленькой комнате. И все еще без обуви в конце съемочного дня, потому что снимают в чьей-то квартире. Потом подходит ассистент по свету, машет рукой перед твоим лицом и кричит: "Серега, давай "троечку" здесь бахнем!" – рассказал Милош.

© Вечерний Ургант/YoutubeМилош Бикович в программе "Вечерний Ургант"
Милош Бикович в программе Вечерний Ургант
© Вечерний Ургант/Youtube
Затем Ургант и Бикович обсудили получение сербским актером российского гражданства в 2021 году. Ведущий показал зрителям паспорт Милоша и похвалил его фото.

"Нам всем не нравится своя фотография в паспорте. А твою я хочу показать. Знаешь, что меня расстраивает? Что ты здесь не в полный рост", – пошутил Ургант.

Также Бикович рассказал об участие в сериале "‎The Телки", основанному на романе Сергея Минаева. Премьера проекта состоится 24 февраля.
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ШоубизЗнаменитостиИван УргантМилош БиковичШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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