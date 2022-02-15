12:20 15.02.2022 (обновлено: 12:54 15.02.2022)
Бикович показал на Урганте, как снимают постельные сцены в кино
Бикович показал особенности съемок постельных сцен в кино на Урганте
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Милош Бикович в программе "Вечерний Ургант" показал особенности съемок постельных сцен в кино. Для этого ведущему передачи пришлось в качестве ассистента лечь на диван.
"Люди думают, что в таких сценах много страсти. На самом деле, актриса лежит, ты в какой-то странной позе… Подходит режиссер, говорит: "Стоп". А людей столько же, сколько сейчас в студии, но в маленькой комнате. И все еще без обуви в конце съемочного дня, потому что снимают в чьей-то квартире. Потом подходит ассистент по свету, машет рукой перед твоим лицом и кричит: "Серега, давай "троечку" здесь бахнем!" – рассказал Милош.
Затем Ургант и Бикович обсудили получение сербским актером российского гражданства в 2021 году. Ведущий показал зрителям паспорт Милоша и похвалил его фото.
"Нам всем не нравится своя фотография в паспорте. А твою я хочу показать. Знаешь, что меня расстраивает? Что ты здесь не в полный рост", – пошутил Ургант.
Также Бикович рассказал об участие в сериале "The Телки", основанному на романе Сергея Минаева. Премьера проекта состоится 24 февраля.
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