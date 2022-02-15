https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772954883.html

США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин

США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022

США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин

Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:15

2022-02-15T17:15

2022-02-15T17:38

безопасность

владимир путин

сша

нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированной во многих общеевропейских документах", - подчеркнул глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

https://ria.ru/20220215/putin-1772958925.html

сша

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2022

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безопасность, владимир путин, сша, нато