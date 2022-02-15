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США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин
США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2022
США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин
Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:15
2022-02-15T17:38
безопасность
владимир путин
сша
нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированной во многих общеевропейских документах", - подчеркнул глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
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безопасность, владимир путин, сша, нато
17:15 15.02.2022 (обновлено: 17:38 15.02.2022)
 
США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности, заявил Путин

Президент Путин заявил, что США и НАТО вольно трактуют принципы неделимости безопасности

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированной во многих общеевропейских документах", - подчеркнул глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Должна быть обеспечена равная безопасность всех, включая нашу страну – Путин о войне в Европе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 17:26
Россия не хочет войны, заявил Путин
 
БезопасностьВладимир ПутинСШАНАТО
 
 
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