https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908545.html

Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности

Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что значительную часть времени они уделят обсуждению вопросов безопасности в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:22

2022-02-15T14:22

2022-02-15T14:22

европа

в мире

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что значительную часть времени они уделят обсуждению вопросов безопасности в Европе, а также затронут события вокруг Украины."Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772902255.html

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европа, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия