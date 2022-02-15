https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908545.html
Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности
Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что значительную часть времени они уделят обсуждению вопросов безопасности в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:22
2022-02-15T14:22
2022-02-15T14:22
европа
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что значительную часть времени они уделят обсуждению вопросов безопасности в Европе, а также затронут события вокруг Украины."Безусловно, значительную часть нашего времени посвятим обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", - сказал Путин.
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европа, в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, германия
Путин обсудит с Шольцем вопросы безопасности
Президент Путин обсудит с канцлером Германии Шольцем вопросы безопасности в Европе