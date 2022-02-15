https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772898623.html
Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров
Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров
Страны Запада в в своих ответах по безопасности воспроизводят старые российские предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:42
2022-02-15T13:42
2022-02-15T14:14
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сша
европа
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Страны Запада в в своих ответах по безопасности воспроизводят старые российские предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров заявил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - пояснил Лавров.
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в мире, сша, европа, нато, сергей лавров
13:42 15.02.2022 (обновлено: 14:14 15.02.2022)
Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад в ответах по безопасности повторил старые российские предложения