https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772898623.html

Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров

Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022

Запад повторил старые российские предложения по безопасности, заявил Лавров

Страны Запада в в своих ответах по безопасности воспроизводят старые российские предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:42

2022-02-15T13:42

2022-02-15T14:14

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сша

европа

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Страны Запада в в своих ответах по безопасности воспроизводят старые российские предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров заявил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. "Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20220215/rsmd-1772896983.html

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в мире, сша, европа, нато, сергей лавров