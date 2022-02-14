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https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772726447.html
ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском
ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском - РИА Новости, 14.02.2022
ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском
ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:17
2022-02-14T15:32
лдпр
владимир жириновский
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает партийная пресс-служба.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Жириновского якобы начались "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".В ЛДПР сообщили, что партия больше никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и "публиковали все подряд без малейшей проверки". "Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд", - говорится в сообщении."Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - добавили в пресс-службе.
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лдпр, владимир жириновский, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:17 14.02.2022 (обновлено: 15:32 14.02.2022)
 
ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском

ЛДПР прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает партийная пресс-служба.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Жириновского якобы начались "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".

В ЛДПР сообщили, что партия больше никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и "публиковали все подряд без малейшей проверки". "Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд", - говорится в сообщении.

"Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - добавили в пресс-службе.
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