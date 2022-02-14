https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772726447.html

ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском

ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском - РИА Новости, 14.02.2022

ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском

ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:17

2022-02-14T15:17

2022-02-14T15:32

лдпр

владимир жириновский

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здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает партийная пресс-служба.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Жириновского якобы начались "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".В ЛДПР сообщили, что партия больше никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и "публиковали все подряд без малейшей проверки". "Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд", - говорится в сообщении."Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html

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лдпр, владимир жириновский, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии