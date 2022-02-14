15:17 14.02.2022 (обновлено: 15:32 14.02.2022)
ЛДПР будет судиться с изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском
ЛДПР прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, публиковавшими фейки о Жириновском
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЛДПР готовит иски по спекуляциям о здоровье лидера партии Владимира Жириновского и прекращает сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем", сообщает партийная пресс-служба.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Жириновского якобы начались "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".
В ЛДПР сообщили, что партия больше никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и "публиковали все подряд без малейшей проверки". "Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд", - говорится в сообщении.
"Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что у Жириновского якобы начались "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".
В ЛДПР сообщили, что партия больше никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и "публиковали все подряд без малейшей проверки". "Юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд", - говорится в сообщении.
"Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - добавили в пресс-службе.