https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772722726.html
Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки
Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки - РИА Новости, 14.02.2022
Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки
Киевлянин в понедельник стрелял металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента Украины Владимира Зеленского и был задержан правоохранителями,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:54
2022-02-14T14:54
2022-02-14T14:54
в мире
украина
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киевлянин в понедельник стрелял металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента Украины Владимира Зеленского и был задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции Киева."Сегодня (в понедельник – ред.) сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", - говорится в сообщении.Отмечается, что правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка, а на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772622491.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, киев
Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки
Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского металлическими шариками из рогатки