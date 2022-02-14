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Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки

Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки - РИА Новости, 14.02.2022

Житель Киева "обстрелял" офис Зеленского из рогатки

Киевлянин в понедельник стрелял металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента Украины Владимира Зеленского и был задержан правоохранителями,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:54

2022-02-14T14:54

2022-02-14T14:54

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киевлянин в понедельник стрелял металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента Украины Владимира Зеленского и был задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции Киева."Сегодня (в понедельник – ред.) сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", - говорится в сообщении.Отмечается, что правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка, а на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.

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в мире, украина, владимир зеленский, киев