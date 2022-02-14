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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 74 регионах России

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 74 регионах России - РИА Новости, 14.02.2022

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 74 регионах России

Рост заболеваемости COVID-19 за неделю произошел в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:32

2022-02-14T11:32

2022-02-14T11:34

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 за неделю произошел в 74 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 907,64 и возрос на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении."Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах, среди них город Москва - на 33,7%, Республика Саха (Якутия) - на 28,6%, Московская область - на 21,2 % и город Санкт-Петербург - на 3,7%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

республика саха (якутия)

санкт-петербург

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