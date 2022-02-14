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Песков пожелал исчезновения слова "война" из повседневного лексикона
Песков пожелал исчезновения слова "война" из повседневного лексикона - РИА Новости, 14.02.2022
Песков пожелал исчезновения слова "война" из повседневного лексикона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях РФ с Западом, заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово "война" ушло из лексикона. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:08
2022-02-14T11:08
2022-02-14T12:05
дмитрий песков
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях РФ с Западом, заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово "война" ушло из лексикона."Очень бы хотелось, чтобы так произошло", - сказал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Пескова >>
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дмитрий песков, в мире, россия, нато
11:08 14.02.2022 (обновлено: 12:05 14.02.2022)
Песков пожелал исчезновения слова "война" из повседневного лексикона
Пресс-секретарь Путина Песков: хотелось бы, чтобы слово "война" ушло из нашего лексикона