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Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19
Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19
Нельзя силой загонять людей на вакцинацию, нужно убеждать, искать баланс между общественными и личными интересами, а не нарушать права человека, заявил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:29
2022-02-14T14:29
2022-02-14T14:29
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МОСКВА, 14 фев -РИА Новости. Нельзя силой загонять людей на вакцинацию, нужно убеждать, искать баланс между общественными и личными интересами, а не нарушать права человека, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."С одной стороны, интересы общества – задача вакцинации населения и достижения популяционного иммунитета, с другой стороны – права отдельного человека. Иногда мы наблюдали, как ретивые чиновники говорят, что надо силой загнать людей на вакцинацию. Это неправильный подход. Президент всегда указывает, что надо убеждать, объяснять, уговаривать. Очень легко в такой ситуации пойти на нарушение прав отдельного гражданина, но последствия этого могут быть непредсказуемые, поэтому надо искать баланс", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний, приуроченных к 25-летию закона об уполномоченном по правам человека в РФ.
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Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19
Глава СПЧ Фадеев: нельзя силой загонять людей на вакцинацию, нужно убеждать