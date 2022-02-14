https://ria.ru/20220214/vaktsinatsiya-1772716715.html

Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19

Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022

Фадеев призвал чиновников не загонять силой людей на вакцинацию от COVID-19

Нельзя силой загонять людей на вакцинацию, нужно убеждать, искать баланс между общественными и личными интересами, а не нарушать права человека, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:29

2022-02-14T14:29

2022-02-14T14:29

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МОСКВА, 14 фев -РИА Новости. Нельзя силой загонять людей на вакцинацию, нужно убеждать, искать баланс между общественными и личными интересами, а не нарушать права человека, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."С одной стороны, интересы общества – задача вакцинации населения и достижения популяционного иммунитета, с другой стороны – права отдельного человека. Иногда мы наблюдали, как ретивые чиновники говорят, что надо силой загнать людей на вакцинацию. Это неправильный подход. Президент всегда указывает, что надо убеждать, объяснять, уговаривать. Очень легко в такой ситуации пойти на нарушение прав отдельного гражданина, но последствия этого могут быть непредсказуемые, поэтому надо искать баланс", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний, приуроченных к 25-летию закона об уполномоченном по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20220214/respirator-1772579803.html

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