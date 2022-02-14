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На Украине опровергли данные о запрете на въезд для мужчин из России
На Украине опровергли данные о запрете на въезд для мужчин из России - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине опровергли данные о запрете на въезд для мужчин из России
Информация о запрете въезда на Украину для всех мужчин призывного возраста из России не соответствует действительности, заявил изданию "Украинская правда"... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:13
2022-02-14T16:03
в мире
украина
нато
юрий бутусов
москва
россия
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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Информация о запрете въезда на Украину для всех мужчин призывного возраста из России не соответствует действительности, заявил изданию "Украинская правда" пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что киевские власти 10 февраля закрыли въезд для всех мужчин призывного возраста из России. По его словам, ограничения ввели "неофициально, как минимум до конца военных маневров" российских войск у границ между странами."Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ковидных ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане России, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", — цитирует Демченко издание.Он отметил, что никаких гласных или негласных инструкций о запрете въезда для россиян погранслужба не получала: сотрудники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Иностранцам нужно строго их придерживаться: доказать цель поездки, не нарушать правила въезда-выезда, иметь надлежащие документы.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/ukraina-1772128646.html
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в мире, украина, нато, юрий бутусов, москва, россия
15:13 14.02.2022 (обновлено: 16:03 14.02.2022)
 
На Украине опровергли данные о запрете на въезд для мужчин из России

На Украине опровергли данные о запрете на въезд для мужчин призывного возраста из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник пограничной службы Украины
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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Информация о запрете въезда на Украину для всех мужчин призывного возраста из России не соответствует действительности, заявил изданию "Украинская правда" пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что киевские власти 10 февраля закрыли въезд для всех мужчин призывного возраста из России. По его словам, ограничения ввели "неофициально, как минимум до конца военных маневров" российских войск у границ между странами.
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"Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ковидных ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане России, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", — цитирует Демченко издание.
Он отметил, что никаких гласных или негласных инструкций о запрете въезда для россиян погранслужба не получала: сотрудники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Иностранцам нужно строго их придерживаться: доказать цель поездки, не нарушать правила въезда-выезда, иметь надлежащие документы.
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Украинский вопрос

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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