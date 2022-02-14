https://ria.ru/20220214/ukraina-1772723264.html

В Крыму назвали заявления о подготовке "вторжения" на Украину истерией

В Крыму назвали заявления о подготовке "вторжения" на Украину истерией - РИА Новости, 14.02.2022

В Крыму назвали заявления о подготовке "вторжения" на Украину истерией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нагнетанием истерии заявления о якобы подготовке российского вторжения на Украину. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:58

2022-02-14T14:58

2022-02-14T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нагнетанием истерии заявления о якобы подготовке российского вторжения на Украину.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Нагнетание истерии по поводу мифического российского "вторжения" добивает украинскую экономику. Украинское воздушное пространство становится бесполетной зоной: иностранные авиакомпании сворачивают рейсы в Киев и другие украинские аэропорты. Посольства западных стран стремительно сокращаются, а их остатки бегут на запад Украины. Тоже вполне однозначный сигнал инвесторам", - сказал журналистам Константинов.По его словам, ущерб, который наносят Украине ее западные союзники, уничтожит страну без какого-либо "вторжения"."Если так и дальше пойдет, как бы нам не пришлось "вторгаться" для того, чтобы успокоить тех, кто не разбежался, накормить их, обогреть. Но срок для такого "вторжения" ещё не скоро настанет", - подчеркнул глава парламента.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772721311.html

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