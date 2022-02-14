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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772721311.html
Китайцы щелкнули США по носу из-за России и Украины
Китайцы объяснили желание Байдена начать войну между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.02.2022
Китайцы щелкнули США по носу из-за России и Украины
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:46
2022-02-14T15:41
восточная европа
киев
дмитрий песков
джо байден
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине."Правительство США отчаянно нуждается в войне, чтобы спасти свою экономику. Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение", — написал один из пользователей."Высший уровень фейковых новостей — создайте фейковые новости о том, как какая-то страна вторгается в другую и начинает войну, а затем встаньте и назовитесь героем, который остановит эту несуществующую войну!" — добавил еще один читатель.По мнению комментаторов, США не должны делать заявления, нагнетающие обстановку в Восточной Европе."Безопасна Украина или нет — об этом могут судить только украинцы, что может понимать Америка?" — возмутился читатель."Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину", — посчитал другой пользователь.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772667378.html
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восточная европа, киев, дмитрий песков, джо байден, россия, нато, в мире
14:46 14.02.2022 (обновлено: 15:41 14.02.2022)
 
Китайцы объяснили желание Байдена начать войну между Россией и Украиной

Читатели "Гуаньча": США отчаянно нуждаются в войне, чтобы спасти экономику

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине.
"Правительство США отчаянно нуждается в войне, чтобы спасти свою экономику. Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение", — написал один из пользователей.
"Высший уровень фейковых новостей — создайте фейковые новости о том, как какая-то страна вторгается в другую и начинает войну, а затем встаньте и назовитесь героем, который остановит эту несуществующую войну!" — добавил еще один читатель.
По мнению комментаторов, США не должны делать заявления, нагнетающие обстановку в Восточной Европе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
11:31
Японцы объяснили мотивы США в "раздувании военной истерии" из-за Украины
"Безопасна Украина или нет — об этом могут судить только украинцы, что может понимать Америка?" — возмутился читатель.
"Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину", — посчитал другой пользователь.
В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
Восточная ЕвропаКиевДмитрий ПесковДжо БайденРоссияНАТОВ мире
 
 
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