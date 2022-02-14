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Китайцы щелкнули США по носу из-за России и Украины
Китайцы объяснили желание Байдена начать войну между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.02.2022
Китайцы щелкнули США по носу из-за России и Украины
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:46
2022-02-14T14:46
2022-02-14T15:41
восточная европа
киев
дмитрий песков
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нато
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине."Правительство США отчаянно нуждается в войне, чтобы спасти свою экономику. Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение", — написал один из пользователей."Высший уровень фейковых новостей — создайте фейковые новости о том, как какая-то страна вторгается в другую и начинает войну, а затем встаньте и назовитесь героем, который остановит эту несуществующую войну!" — добавил еще один читатель.По мнению комментаторов, США не должны делать заявления, нагнетающие обстановку в Восточной Европе."Безопасна Украина или нет — об этом могут судить только украинцы, что может понимать Америка?" — возмутился читатель."Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину", — посчитал другой пользователь.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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восточная европа, киев, дмитрий песков, джо байден, россия, нато, в мире
14:46 14.02.2022 (обновлено: 15:41 14.02.2022)
Китайцы объяснили желание Байдена начать войну между Россией и Украиной
Читатели "Гуаньча": США отчаянно нуждаются в войне, чтобы спасти экономику