https://ria.ru/20220214/ubiystvo-1772686072.html

В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве

В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 14.02.2022

В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве

Дело об убийстве возбуждено по факту гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:31

2022-02-14T12:31

2022-02-14T12:31

происшествия

россия

тамбовская область

тамбов

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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено по факту гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, преступление могло быть связано с его служебной деятельностью, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Сегодня утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе, версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20220214/tambov-1772663482.html

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происшествия, россия, тамбовская область, тамбов