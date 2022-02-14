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В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве
В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 14.02.2022
В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве
Дело об убийстве возбуждено по факту гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:31
2022-02-14T12:31
происшествия
россия
тамбовская область
тамбов
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено по факту гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, преступление могло быть связано с его служебной деятельностью, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Сегодня утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе, версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", - сообщает следственное управление.
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происшествия, россия, тамбовская область, тамбов
12:31 14.02.2022
 
В Тамбовской области по факту гибели чиновника возбудили дело об убийстве

СК возбудил дело об убийстве после гибели сотрудника администрации Тамбовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено по факту гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, преступление могло быть связано с его служебной деятельностью, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Сегодня утром в подъезде многоквартирного дома по улице Астраханской города Тамбова на лестничной площадке обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе, версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", - сообщает следственное управление.
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
11:18
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
 
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