https://ria.ru/20220214/tsennosti-1772785411.html

Косачев оценил проект о сохранении духовных ценностей

Косачев оценил проект о сохранении духовных ценностей - РИА Новости, 14.02.2022

Косачев оценил проект о сохранении духовных ценностей

Проект основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей требует аккуратной проработки с участием всех, кого... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:16

2022-02-14T19:16

2022-02-14T21:27

александр калягин

ольга любимова

россия

совет федерации рф

константин косачев

общество

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей требует аккуратной проработки с участием всех, кого он затрагивает, чтобы документ не превратился в инструмент, ограничивающий права и интересы граждан, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что общественное обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" приостановлено.По его словам, "безусловно, документ большой, сложный". Особенно учитывая, что он касается традиционных ценностей, которые за последние годы "стали объектом массированных атак со стороны самых различных сил: от террористов до сторонников "новой этики", добавил политик.По мнению Косачева, документ "требует пристального внимания, аккуратной, можно даже сказать, филигранной проработки с участием всех тех, кого он затрагивает, чтобы он не превратился в инструмент, ограничивающий права и интересы" граждан."Убежден, что принципы такого документа должны быть консенсусно поддержаны нашим обществом, традиционными конфессиями и представителями народностей. Будем готовы рассмотреть новую редакцию, как только она поступит в Совет Федерации", - заключил Косачев.По словам члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Риммы Галушиной, "говоря о проекте указа, нельзя не отметить, что большинство мероприятий, нацеленных на укрепление традиционных ценностей, реализуется через сферу культуры"."В наше время нередки случаи, когда классические произведения со сцены театров подаются с включением каких-то модернистских новшеств, и, к сожалению, порой совсем низкопробных", - сказала сенатор РИА Новости.Иногда, по ее словам, идешь на какой-то спектакль и, "честно говоря, боишься почувствовать себя неловко". "Я, к примеру, хочу посещать театр или кино с ребенком и получать качественный продукт, отвечающий истинным духовным и нравственным ценностям. Я за чистоту искусства", - сказала Галушина.Сенатор также напомнила, что согласно обсуждаемому документу, сохранение и укрепление традиционных ценностей требует решения вопросов совершенствования форм и методов в подходах к образованию и воспитанию детей. "И одной из задач на пути к реализации стратегического национального приоритета является поддержка участия религиозных организаций традиционных конфессий в этой деятельности", - заключила парламентарий.В январе на портале нормативных правовых актов был опубликован разработанный Минкультуры проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева во взаимодействии с экспертами. В ходе общественного обсуждения на текст документа поступило 1479 отзывов. За документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а против – 78 928.В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний, в частности, более 30 российских кинематографистов подписали обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, где выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия документа. Против принятия также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

https://ria.ru/20220214/tsirk-1772743576.html

https://ria.ru/20220214/peskov-1772699195.html

https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html

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александр калягин, ольга любимова, россия, совет федерации рф, константин косачев, общество, политика