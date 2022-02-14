https://ria.ru/20220214/sud-1772728109.html

Жителя Кировской области будут судить за изнасилование и убийство девочки

Жителя Кировской области будут судить за изнасилование и убийство девочки - РИА Новости, 14.02.2022

Жителя Кировской области будут судить за изнасилование и убийство девочки

Житель города Белая Холуница, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:23

2022-02-14T15:23

2022-02-14T15:23

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кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Житель города Белая Холуница, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, 26 июня 2021 года в городе Белая Холуница 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении 13-летней знакомой действия сексуального характера и изнасилование, после чего сдавил шею девочки, в результате чего она умерла. Затем мужчина перетащил тело девочки в хозяйственные постройки, расположенные около дома.Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство в отношении несовершеннолетней, сопряженное с изнасилованием). Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль председателя Следственного комитета России."В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным прокуратурой Кировской области обвинительным заключением в направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/iznasilovanie-1771642909.html

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происшествия, россия, кировская область