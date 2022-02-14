https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772757527.html

Германия с партнерами готовит санкции против России, заявил Шольц

Германия с партнерами готовит санкции против России, заявил Шольц - РИА Новости, 14.02.2022

Германия с партнерами готовит санкции против России, заявил Шольц

США и Евросоюз активно работают над возможными санкциями против РФ на случай потенциальной эскалации ситуации вокруг Украины, готовы принять необходимые меры в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:23

2022-02-14T17:23

2022-02-14T18:08

германия

в мире

россия

олаф шольц

санкции в отношении россии

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. США и Евросоюз активно работают над возможными санкциями против РФ на случай потенциальной эскалации ситуации вокруг Украины, готовы принять необходимые меры в любой момент, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Действительно, мы активно работаем над подготовкой санкционного пакета. Мы готовы предпринять действия в любой момент. Это тщательно обсуждается с друзьями в США, американским президентом и его коллегами, интенсивно обсуждается в рамка Европейского союза. Мы готовы в любой день предпринять необходимые меры", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.Он добавил, что "никто не должен сомневаться в решимости, подготовленности ЕС и США в отношении того, что нужно будет сделать, если будет военная агрессия против Украины". "Мы тогда предпримем действия, это будут обширные меры, которые имели бы существенное влияние на возможности экономического развития России. Но сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить это, чтобы мы позаботились о деэскалации ситуации", - добавил Шольц.Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/potok-1772679863.html

https://ria.ru/20220213/sholts-1772579418.html

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германия, в мире, россия, олаф шольц, санкции в отношении россии