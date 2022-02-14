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Американская студентка, приехавшая учиться в СПбГУ, пропала в Петербурге

Американская студентка, приехавшая учиться в СПбГУ, пропала в Петербурге - РИА Новости, 14.02.2022

Американская студентка, приехавшая учиться в СПбГУ, пропала в Петербурге

Гражданка США, приехавшая в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) 28 января, не выходит на связь с 7 февраля, в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:08

2022-02-14T17:08

2022-02-14T17:08

происшествия

россия

сша

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Гражданка США, приехавшая в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) 28 января, не выходит на связь с 7 февраля, в правоохранительные органы направлено заявление о ее розыске, сообщается на сайте вуза."28.01.2022 с целью обучения в СПбГУ по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс" в Санкт-Петербург приехала гражданка США Уэллс К. К. 03.02.2022 Уэллс К. К. при личном визите в СПбГУ заключила договор на обучение. С 07.02.22 сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом", - говорится в сообщении.Как уточнили в вузе, до настоящего времени студентка на связь с представителями СПбГУ не выходила. "Ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина", - добавляет вуз. Комментариями правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220206/poiski-1771286681.html

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происшествия, россия, сша, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет