Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко считает достойным местом, которое регион занял благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций.
"Это - достойное место. У нас хорошие показатели по итогам прошлого года ― индекс промышленного производства составил 107,6% и, что для нас важно, рост показали обрабатывающие производства, составляющие основу нашей экономики", - сказал Дрозденко.
По его словам, хорошо сработал строительный блок ― здесь рост и по виду деятельности на 7,7% и по вводу жилых домов на 27%.
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"Поэтапно снижалась безработица, и сегодня она одна из самых низких в России, а реальная заработная плата выросла на 2,4% и по данным на ноябрь составила 51634 рубля. Хорошие показатели экономики должны трансформироваться в улучшение качества жизни населения, в реализацию социальных программ и выплаты за счет бюджетных инвестиций. Мы продолжаем большую работу по благоустройству общественных территорий, реновации школ и детских садов, обеспечению новым оборудованием наших медицинских учреждений, ремонту и строительству дорог и развязок ― это то, что напрямую влияет на качество жизни ленинградцев", ― отметил губернатор.
При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству жизни используются данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 67 показателей.