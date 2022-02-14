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Ленинградская область
https://ria.ru/20220214/reyting-1772760722.html
Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат
Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат - РИА Новости, 14.02.2022
Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат
Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:34
2022-02-14T17:34
ленинградская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко считает достойным местом, которое регион занял благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций.По его словам, хорошо сработал строительный блок ― здесь рост и по виду деятельности на 7,7% и по вводу жилых домов на 27%.При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству жизни используются данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 67 показателей.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, ленинградская область
17:34 14.02.2022
 

Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко считает достойным местом, которое регион занял благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций.
"Это - достойное место. У нас хорошие показатели по итогам прошлого года ― индекс промышленного производства составил 107,6% и, что для нас важно, рост показали обрабатывающие производства, составляющие основу нашей экономики", - сказал Дрозденко.
По его словам, хорошо сработал строительный блок ― здесь рост и по виду деятельности на 7,7% и по вводу жилых домов на 27%.
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"Поэтапно снижалась безработица, и сегодня она одна из самых низких в России, а реальная заработная плата выросла на 2,4% и по данным на ноябрь составила 51634 рубля. Хорошие показатели экономики должны трансформироваться в улучшение качества жизни населения, в реализацию социальных программ и выплаты за счет бюджетных инвестиций. Мы продолжаем большую работу по благоустройству общественных территорий, реновации школ и детских садов, обеспечению новым оборудованием наших медицинских учреждений, ремонту и строительству дорог и развязок ― это то, что напрямую влияет на качество жизни ленинградцев", ― отметил губернатор.
При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству жизни используются данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 67 показателей.
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Ленинградская областьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияЛенинградская область
 
 
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