https://ria.ru/20220214/reyting-1772760722.html

Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат

Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат - РИА Новости, 14.02.2022

Дрозденко: место Ленобласти в рейтинге регионов — достойный результат

Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:34

2022-02-14T17:34

2022-02-14T17:34

ленинградская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Занятое Ленинградской области седьмое место в подготовленном РИА Новости рейтинге российских регионов по качеству жизни глава региона Александр Дрозденко считает достойным местом, которое регион занял благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций.По его словам, хорошо сработал строительный блок ― здесь рост и по виду деятельности на 7,7% и по вводу жилых домов на 27%.При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству жизни используются данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 67 показателей.

https://ria.ru/20211014/stroitelstvo-1754524060.html

https://ria.ru/20220203/priozersk-1770921630.html

россия

ленинградская область

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, ленинградская область