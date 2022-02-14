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Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития
Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития - РИА Новости, 14.02.2022
Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития
Правительство РФ разработало и утвердило специальную методику, которая позволит контролировать реализацию региональных проектов развития, с ее помощью... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:31
2022-02-14T12:37
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило специальную методику, которая позволит контролировать реализацию региональных проектов развития, с ее помощью российские власти будут вести мониторинг того, как меняется ситуация на местах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами."Конечно, необходимо найти точки роста в зависимости от особенностей и преимуществ наших регионов. Такие, которые помогут им в полной мере раскрыть свой потенциал. По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта. Их реализация по предварительным оценкам за ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тысяч новых рабочих мест. Ну и, конечно, важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова динамика в целом социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов", - сказал Мишустин."Для этого правительство разработало и утвердило специальную единую методику. На ее основе станут рассчитываться четыре основных показателя, их фактические и плановые значения. Они отражают, как меняются доходы людей, число рабочих мест, а также выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств. Одновременно будет вестись мониторинг того, как региональные проекты влияют на ситуацию на местах", - добавил Мишустин.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин
12:31 14.02.2022 (обновлено: 12:37 14.02.2022)
 
Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития

Правительство утвердило методику по контролю качества региональных проектов развития

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило специальную методику, которая позволит контролировать реализацию региональных проектов развития, с ее помощью российские власти будут вести мониторинг того, как меняется ситуация на местах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
"Конечно, необходимо найти точки роста в зависимости от особенностей и преимуществ наших регионов. Такие, которые помогут им в полной мере раскрыть свой потенциал. По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта. Их реализация по предварительным оценкам за ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тысяч новых рабочих мест. Ну и, конечно, важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова динамика в целом социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов", - сказал Мишустин.
"Для этого правительство разработало и утвердило специальную единую методику. На ее основе станут рассчитываться четыре основных показателя, их фактические и плановые значения. Они отражают, как меняются доходы людей, число рабочих мест, а также выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств. Одновременно будет вестись мониторинг того, как региональные проекты влияют на ситуацию на местах", - добавил Мишустин.
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