https://ria.ru/20220214/profobuenie-1772722365.html
Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе
Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе - РИА Новости, 14.02.2022
Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе
Правительство Ленинградской области совместно с компанией "ЕвроХим" и Фондом Андрея Мельниченко создадут кластер профессионального обучения в Кингисеппе,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:52
2022-02-14T14:52
2022-02-14T14:52
ленинградская область
александр дрозденко
кингисеппский район
ленинградская область
еврохим
кванториум
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741338984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ec1bc2bf9a1ce56ebfc3a8f42a67e75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Правительство Ленинградской области совместно с компанией "ЕвроХим" и Фондом Андрея Мельниченко создадут кластер профессионального обучения в Кингисеппе, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, реализация инвестиционных и социальных проектов компании обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и руководства компании "ЕвроХим". В настоящий момент компания реализует в Кингисеппском районе проект по строительству производств аммиака и карбамида с объемом инвестиций 125 миллиардов рублей. Инвесторами проекта выступают ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками-партнерами. "ЕвроХим" планирует в Кингисеппе дальнейшее развитие: строительство комплекса по производству метанола и терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга.В свою очередь, председатель совета директоров "МХК ЕвроХим" Игорь Нечаев отметил, что для развития образовательно-производственных центров компания совместно с правительством области планирует подать заявку на грант из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Речь идет о подготовке кадров для химической отрасли на базе производственных мастерских Кингисеппского колледжа технологий и сервиса. Также предполагается равное финансирование этого проекта от компании и из областного бюджета.Также на встрече обсуждался вопрос строительства жилья для работников будущих предприятий и портового терминала ― на трех проектах будет создано 850 рабочих мест. В частности, рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство жилья.
https://ria.ru/20220121/modernizatsiya-1768901906.html
кингисеппский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741338984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1190585974301514edf4b3b9a18fb67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, кингисеппский район, ленинградская область, еврохим, кванториум, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Правительство Ленинградской области совместно с компанией "ЕвроХим" и Фондом Андрея Мельниченко создадут кластер профессионального обучения в Кингисеппе, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, реализация инвестиционных и социальных проектов компании обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
и руководства компании "ЕвроХим
". В настоящий момент компания реализует в Кингисеппском районе
проект по строительству производств аммиака и карбамида с объемом инвестиций 125 миллиардов рублей. Инвесторами проекта выступают ВЭБ.РФ
совместно с коммерческими банками-партнерами. "ЕвроХим" планирует в Кингисеппе
дальнейшее развитие: строительство комплекса по производству метанола и терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга
.
"Дефицит кадров сегодня остро ощущается в Ленинградской области
, особенно в районе, где реализуется сразу несколько масштабных инвестиционных проектов. Компания "ЕвроХим" серьезно настроена на организацию подготовки кадров для своих проектов, и, что немаловажно, из числа местных жителей. Помимо уже действующих классов "ЕвроХима", созданного "Кванториума
", планируется полностью обновить колледж. Мы готовы поддержать вашу инициативу", – сказал Дрозденко.
В свою очередь, председатель совета директоров "МХК ЕвроХим" Игорь Нечаев отметил, что для развития образовательно-производственных центров компания совместно с правительством области планирует подать заявку на грант из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Речь идет о подготовке кадров для химической отрасли на базе производственных мастерских Кингисеппского колледжа технологий и сервиса. Также предполагается равное финансирование этого проекта от компании и из областного бюджета.
Также на встрече обсуждался вопрос строительства жилья для работников будущих предприятий и портового терминала ― на трех проектах будет создано 850 рабочих мест. В частности, рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство жилья.