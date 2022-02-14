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Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе

Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе - РИА Новости, 14.02.2022

Кластер профессионального обучения создадут в Кингисеппе

Правительство Ленинградской области совместно с компанией "ЕвроХим" и Фондом Андрея Мельниченко создадут кластер профессионального обучения в Кингисеппе,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:52

2022-02-14T14:52

2022-02-14T14:52

ленинградская область

александр дрозденко

кингисеппский район

ленинградская область

еврохим

кванториум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Правительство Ленинградской области совместно с компанией "ЕвроХим" и Фондом Андрея Мельниченко создадут кластер профессионального обучения в Кингисеппе, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, реализация инвестиционных и социальных проектов компании обсуждалась в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и руководства компании "ЕвроХим". В настоящий момент компания реализует в Кингисеппском районе проект по строительству производств аммиака и карбамида с объемом инвестиций 125 миллиардов рублей. Инвесторами проекта выступают ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками-партнерами. "ЕвроХим" планирует в Кингисеппе дальнейшее развитие: строительство комплекса по производству метанола и терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга.В свою очередь, председатель совета директоров "МХК ЕвроХим" Игорь Нечаев отметил, что для развития образовательно-производственных центров компания совместно с правительством области планирует подать заявку на грант из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Речь идет о подготовке кадров для химической отрасли на базе производственных мастерских Кингисеппского колледжа технологий и сервиса. Также предполагается равное финансирование этого проекта от компании и из областного бюджета.Также на встрече обсуждался вопрос строительства жилья для работников будущих предприятий и портового терминала ― на трех проектах будет создано 850 рабочих мест. В частности, рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство жилья.

https://ria.ru/20220121/modernizatsiya-1768901906.html

кингисеппский район

ленинградская область

россия

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александр дрозденко, кингисеппский район, ленинградская область, еврохим, кванториум, россия