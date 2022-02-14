https://ria.ru/20220214/priznanie-1772794107.html

КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

В КПРФ не видят необходимости в дополнительных консультациях с МИД по проекту об обращении о необходимости признания ЛНР и ДНР, заявил председатель комитета... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:17

2022-02-14T20:17

2022-02-14T20:17

политика

вячеслав володин

ситуация в днр и лнр

кпрф

госдума рф

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В КПРФ не видят необходимости в дополнительных консультациях с МИД по проекту об обращении о необходимости признания ЛНР и ДНР, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член президиума ЦК партии Леонид Калашников.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования - ГД примет тот вариант постановления об обращении, который наберет наибольшее количество голосов."Фракция КПРФ будет поддерживать, конечно, свой проект постановления об обращении постольку, поскольку (в КПРФ) считают, что дополнительные консультации с МИД не нужны в связи с выступлением по этой теме ранее в том числе министра иностранных дел здесь, в Госдуме, на правительственном часе", - сказал Калашников журналистам.Ситуация стремительно меняется и каждый день оценивается по оперативной обстановке, добавил глава комитета."КПРФ планирует направить свой проект сразу президенту, а сегодня на комитет по СНГ поступил еще один проект. По нему требуется отправить документ в МИД в частности. Для более глубокой проработки", - напомнил он, добавив, что у авторов второго проекта "тоже есть своя правда".

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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политика, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, кпрф, госдума рф, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика