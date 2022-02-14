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КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022
КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
В КПРФ не видят необходимости в дополнительных консультациях с МИД по проекту об обращении о необходимости признания ЛНР и ДНР, заявил председатель комитета... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:17
2022-02-14T20:17
политика
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
кпрф
госдума рф
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В КПРФ не видят необходимости в дополнительных консультациях с МИД по проекту об обращении о необходимости признания ЛНР и ДНР, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член президиума ЦК партии Леонид Калашников.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования - ГД примет тот вариант постановления об обращении, который наберет наибольшее количество голосов."Фракция КПРФ будет поддерживать, конечно, свой проект постановления об обращении постольку, поскольку (в КПРФ) считают, что дополнительные консультации с МИД не нужны в связи с выступлением по этой теме ранее в том числе министра иностранных дел здесь, в Госдуме, на правительственном часе", - сказал Калашников журналистам.Ситуация стремительно меняется и каждый день оценивается по оперативной обстановке, добавил глава комитета."КПРФ планирует направить свой проект сразу президенту, а сегодня на комитет по СНГ поступил еще один проект. По нему требуется отправить документ в МИД в частности. Для более глубокой проработки", - напомнил он, добавив, что у авторов второго проекта "тоже есть своя правда".
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политика, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, кпрф, госдума рф, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
20:17 14.02.2022
 
КПРФ не увидела необходимости в консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

В КПРФ не увидели необходимости в консультациях с МИД по проекту о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В КПРФ не видят необходимости в дополнительных консультациях с МИД по проекту об обращении о необходимости признания ЛНР и ДНР, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, член президиума ЦК партии Леонид Калашников.
Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования - ГД примет тот вариант постановления об обращении, который наберет наибольшее количество голосов.
"Фракция КПРФ будет поддерживать, конечно, свой проект постановления об обращении постольку, поскольку (в КПРФ) считают, что дополнительные консультации с МИД не нужны в связи с выступлением по этой теме ранее в том числе министра иностранных дел здесь, в Госдуме, на правительственном часе", - сказал Калашников журналистам.
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Ситуация стремительно меняется и каждый день оценивается по оперативной обстановке, добавил глава комитета.
"КПРФ планирует направить свой проект сразу президенту, а сегодня на комитет по СНГ поступил еще один проект. По нему требуется отправить документ в МИД в частности. Для более глубокой проработки", - напомнил он, добавив, что у авторов второго проекта "тоже есть своя правда".
 
ПолитикаВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНРКПРФГосдума РФВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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