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При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека - РИА Новости, 14.02.2022
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека
Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T04:04
2022-02-14T04:04
2022-02-14T04:04
происшествия
красноярск
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.
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происшествия, красноярск, ачинск, красноярский край
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека
В частном доме в Ачинске произошел пожар, погибли четыре человека