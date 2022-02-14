https://ria.ru/20220214/pozhar-1772625375.html

При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека

При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека - РИА Новости, 14.02.2022

При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека

Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T04:04

2022-02-14T04:04

2022-02-14T04:04

происшествия

красноярск

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.

https://ria.ru/20220213/pozhar-1772528281.html

красноярск

ачинск

красноярский край

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происшествия, красноярск, ачинск, красноярский край