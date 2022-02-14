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При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека - РИА Новости, 14.02.2022
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека
Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T04:04
2022-02-14T04:04
происшествия
красноярск
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.
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происшествия, красноярск, ачинск, красноярский край
04:04 14.02.2022
 
При пожаре в частном доме в Ачинске погибли четыре человека

В частном доме в Ачинске произошел пожар, погибли четыре человека

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудник противопожарной службы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Ачинске на западе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

"В ночное время 13 февраля 2022 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа, расположенном по улице Коминтерна города Ачинска, обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.
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