https://ria.ru/20220214/podrostki-1772632073.html

В Бурятии два подростка получили огнестрельные ранения в ноги

В Бурятии два подростка получили огнестрельные ранения в ноги - РИА Новости, 14.02.2022

В Бурятии два подростка получили огнестрельные ранения в ноги

Два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, по подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:50

2022-02-14T07:50

2022-02-14T07:50

происшествия

алексей цыденов

джидинский район

красноярск

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, по подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.По данным следователей, инцидент произошел в селе Оер Джидинского района. Мужчина, не застав свою сожительницу дома, побежал разыскивать ее с ружьем. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать. Обнаружив женщину, он стал с ней ругаться. В ведомстве сообщили, что мужчина мог принять старшего сына женщины за любовника, поэтому выстрелил в ребенка зарядом дроби.Женщина пыталась вырвать ружье и ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы второй подросток также был ранен. Сам мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден полицейскими и задержан. В ведомстве сообщили, что будет решаться вопрос о его аресте. В настоящее время следователем ведется допрос мужчины, после которого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения."Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на личном контроле оказание медицинской помощи детям, получившим огнестрельные ранения в Джидинском районе. В настоящий момент осуществляется медицинская эвакуация детей силами санитарной авиации", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.В республиканском минздраве уточнили, что дети первоначально были доставлены в Петропавловскую центральную районную больницу, где были проведены все необходимые мероприятия по купированию геморрагического шока, проведены противошоковые мероприятия. Сейчас они стабилизированы и будут доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, где их готова прооперировать мультидисциплинарная бригада хирургов.

https://ria.ru/20220213/bastrykin-1772605560.html

https://ria.ru/20220213/sud-1772537560.html

джидинский район

красноярск

республика бурятия

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происшествия, алексей цыденов, джидинский район, красноярск, республика бурятия