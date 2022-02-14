https://ria.ru/20220214/peregovory-1772725348.html

Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ

Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2022

Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в Москве обсудит с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау конфликт на востоке Украины,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:12

2022-02-14T15:12

2022-02-14T15:29

в мире

россия

мид польши

обсе

ситуация в днр и лнр

украина

сергей лавров

збигнев рау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в Москве обсудит с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау конфликт на востоке Украины, сообщило министерство иностранных дел России."Применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, стороны обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны."От СММ ждем тематических докладов о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии", - отметило ведомство.МИД РФ также сообщил, что на встрече дипломаты обсудят вопросы, касающиеся содействия ОБСЕ урегулированию конфликтов не только на востоке Украины, но и в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.Кроме того, будут обсуждаться пути повышения эффективности ОБСЕ в свете давно назревшей реформы организации, которая должна быть направлена на обеспечение прозрачности ее работы, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мид польши, обсе, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, збигнев рау, польша, смм обсе