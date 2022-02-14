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Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ
Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в Москве обсудит с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау конфликт на востоке Украины,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:12
2022-02-14T15:29
в мире
россия
мид польши
обсе
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
збигнев рау
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в Москве обсудит с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау конфликт на востоке Украины, сообщило министерство иностранных дел России."Применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, стороны обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны."От СММ ждем тематических докладов о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии", - отметило ведомство.МИД РФ также сообщил, что на встрече дипломаты обсудят вопросы, касающиеся содействия ОБСЕ урегулированию конфликтов не только на востоке Украины, но и в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.Кроме того, будут обсуждаться пути повышения эффективности ОБСЕ в свете давно назревшей реформы организации, которая должна быть направлена на обеспечение прозрачности ее работы, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, россия, мид польши, обсе, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров, збигнев рау, польша, смм обсе
15:12 14.02.2022 (обновлено: 15:29 14.02.2022)
 
Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ

Глава МИД Лавров обсудит с председателем ОБСЕ Рау ситуацию на востоке Украины 15 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля в Москве обсудит с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау конфликт на востоке Украины, сообщило министерство иностранных дел России.
"Применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Кроме того, стороны обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.
"От СММ ждем тематических докладов о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии", - отметило ведомство.
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МИД РФ также сообщил, что на встрече дипломаты обсудят вопросы, касающиеся содействия ОБСЕ урегулированию конфликтов не только на востоке Украины, но и в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.
Кроме того, будут обсуждаться пути повышения эффективности ОБСЕ в свете давно назревшей реформы организации, которая должна быть направлена на обеспечение прозрачности ее работы, отмечается в сообщении.
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