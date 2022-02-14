https://ria.ru/20220214/peregovory-1772701780.html

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Шольца

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Шольца - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Шольца

Акцент на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будет на ситуации вокруг Украины, гарантиях безопасности и "Северном потоке РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:25

2022-02-14T13:25

2022-02-14T13:31

сергей лавров

владимир зеленский

в мире

россия

киев

сша

северный поток — 2

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Акцент на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будет на ситуации вокруг Украины, гарантиях безопасности и "Северном потоке 2", сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Шольц 14 февраля посетит Киев с визитом и встретится президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России."И то, и другое, и третье", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на какие темы будет сделан акцент на переговорах: на ситуации вокруг Украины, на "Северный поток 2" или на гарантии безопасности.Как отметил пресс-секретарь президента, канцлер посетит Москву с рабочим визитом."Состоится беседа его с Путиным. Рабочий завтрак. И они проведут переговоры", - добавил Песков.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/potok-1772621429.html

https://ria.ru/20220213/gaz-1772524424.html

россия

киев

сша

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