https://ria.ru/20220214/obse-1772713006.html
В ОБСЕ анонсировали заседание из-за "необычной военной активности"
В ОБСЕ анонсировали заседание из-за "необычной военной активности" - РИА Новости, 14.02.2022
В ОБСЕ анонсировали заседание из-за "необычной военной активности"
Запрошенное балтийскими странами заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью" состоится в понедельник, начало... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:14
2022-02-14T14:14
2022-02-14T14:24
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Запрошенное балтийскими странами заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью" состоится в понедельник, начало запланировано на 17.00 мск, сообщили РИА Новости в польском председательстве ОБСЕ.Председательствующая в ОБСЕ Польша в воскресенье сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с "необычной военной активностью"."Встреча пройдёт сегодня в 15.00 (17.00 мск)", - сообщили в польском председательстве. Собеседник агентства не ответил, примет ли Белоруссия участие во встрече, переадресовав вопрос к делегации Минска.
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обсе, в мире, польша
14:14 14.02.2022 (обновлено: 14:24 14.02.2022)
В ОБСЕ анонсировали заседание из-за "необычной военной активности"
В ОБСЕ анонсировали заседание из-за "необычной военной активности" в 17:00 мск