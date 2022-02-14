https://ria.ru/20220214/muzey-1772721810.html

В Пушкинском музее завершили первую стадию изучения троянской коллекции

В Пушкинском музее завершили первую стадию изучения троянской коллекции - РИА Новости, 14.02.2022

В Пушкинском музее завершили первую стадию изучения троянской коллекции

ГМИИ имени Пушкина завершил первый этап научно-исследовательского проекта по изучению группы предметов из троянской коллекции Генриха Шлимана, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

государственный эрмитаж

исторический музей

берлин (город)

европа

германия

культура

наука

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина завершил первый этап научно-исследовательского проекта по изучению группы предметов из троянской коллекции Генриха Шлимана, сообщил руководитель проекта, заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ Владимир Толстиков.Проект был начат в июне прошлого года. В процессе первого этапа были изучены 65 ювелирных изделий, хранящихся в ГМИИ. Всего коллекция состоит из 259 предметов из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873-м, а также в 1878–1890 годах. Преимущественно она представлена изделиями из драгоценных металлов."Эти экспонаты включали в свой состав как отдельные предметы, так и группы предметов, что очень важно, так как в перспективе мы хотели бы сопоставить состав металла групп предметов между собой и сделать какие-то выводы", - рассказал Толстиков на пресс-конференции.По его словам, на этом этапе задачей исследователей было с помощью новейших приборов "создать методику изучения такого рода экспонатов, такого рода археологических и художественных предметов, проверить эту методику и затем, используя ее, набрать сумму данных относительно пока 65 предметов".В ходе первого этапа проекта по изучению коллекции были проведены замеры каждого предмета и создана его индивидуальная научная карточка."На специальном микроскопе каждый предмет, каждый его элемент был замерен микрометрической съемкой, микрометрическим измерением. И на каждый предмет была заведена научная карточка, в которой дается описание, старый и новый номер, даны фотографии высокого разрешения и самое главное – дана схема пунктов, из которых берутся замеры. Дело в том, что каждый предмет имеет по нескольку десятков пунктов замеров. Мы идем таким путем, чтобы это была действительно углубленная научная работа. И все эти пункты потом фиксируются и берутся показатели, полученные в результате этих измерений", - поделился Толстиков.В ходе следующего этапа проекта будет проведено исследование следующих 65 предметов из троянского собрания ГМИИ. Также планируется подписание соглашений о совместной научно-исследовательской работе с зарубежными учреждениями культуры, в частности, с Фондом прусского культурного наследия (Берлин, Германия), Музеем доисторического периода и ранней истории (Берлин, Германия) и Университетом Эберхарда и Карла (Тюбинген, Германия)."Мы хотим, чтобы этот проект стал международным, прежде всего, чтобы в нем участвовали наши берлинские коллеги, с которыми мы провели уже огромную работу по созданию трех выставок в сотрудничестве с Историческим музеем и Государственным Эрмитажем. Это три выставки под названием "Эпоха Меровингов. Европа без границ", "Бронзовый век. Европа без границ", "Железный век. Европа без границ". Имеются три огромных каталога, во всех мы участвовали, и наши коллеги и друзья из Германии согласились принять участие, сказали, что это большая честь для них – участвовать в этом научном проекте", - заключил Толстиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/muzey-1770548108.html

https://ria.ru/20220126/zoloto-1769614647.html

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, исторический музей, берлин (город), европа, германия, культура, наука