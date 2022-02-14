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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает приближенный к пресс-службе главы... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:24
2022-02-14T11:24
2022-02-14T13:21
александр лукашенко
владимир путин
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белоруссия
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МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".В предыдущий раз переговоры двух президентов прошли 29 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры обсуждали двустороннее сотрудничество, в частности в сфере обороны.Путин и Лукашенко также провели телефонный разговор 12 февраля, во время которого речь шла о предложенных Россией гарантиях по безопасности и реакции США и НАТО на них.
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александр лукашенко, владимир путин, сша, россия, нато, санкт-петербург, в мире, белоруссия
11:24 14.02.2022 (обновлено: 13:21 14.02.2022)
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время