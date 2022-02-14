https://ria.ru/20220214/minsk-1772665179.html

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 14.02.2022

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает приближенный к пресс-службе главы... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:24

2022-02-14T11:24

2022-02-14T13:21

александр лукашенко

владимир путин

сша

россия

нато

санкт-петербург

в мире

белоруссия

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МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".В предыдущий раз переговоры двух президентов прошли 29 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры обсуждали двустороннее сотрудничество, в частности в сфере обороны.Путин и Лукашенко также провели телефонный разговор 12 февраля, во время которого речь шла о предложенных Россией гарантиях по безопасности и реакции США и НАТО на них.

https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772483227.html

сша

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александр лукашенко, владимир путин, сша, россия, нато, санкт-петербург, в мире, белоруссия