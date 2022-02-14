https://ria.ru/20220214/literatura-1772634085.html

Эксперт высказалась о современной российской романтической литературе

Эксперт высказалась о современной российской романтической литературе - РИА Новости, 14.02.2022

Эксперт высказалась о современной российской романтической литературе

Российские авторы пишут прекрасные книги в жанре серьёзной романтической литературы, нельзя сказать, что он вырождается в пользу более популярных среди... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:19

2022-02-14T08:19

2022-02-14T08:19

россия

екатерина вильмонт

джулиан барнс

михаил шишкин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские авторы пишут прекрасные книги в жанре серьёзной романтической литературы, нельзя сказать, что он вырождается в пользу более популярных среди читателей эротических романов, считает шеф-редактор сервиса ЛитРес Екатерина Писарева."Если мы говорим о серьезной литературе, то здесь есть много прекрасных книг. Тот же "Симон" Наринэ Абгарян, "Письмовник" Михаила Шишкина и даже "Лавр" Евгения Водолазкина — это романы о любви, вере и спасении. У них прекрасно продуманная концепция, крепкий сюжет, сильная сентиментальная составляющая – такие произведения вполне можно назвать как романтической литературой, так и просто большими романами", - ответила Писарева на вопрос РИА Новости о том, есть ли повод говорить о вырождении серьезных любовных романов в России в пользу эротических работ, имеющих гораздо больший успех у онлайн-читателей.Согласно рейтингу книжного сервиса по самым популярным книгам в категории любовного романа, подавляющее большинство пользователей отдают предпочтение эротическим романам в формате электронных и аудиокниг. Среди самых популярных писателей в жанре эротической любовной литературы за последний год — Марина Суржевская, Алекс Д, Матильда Старр, Лана Мейер и Анастасия Шерр.Сама Писарева среди российских авторов серьезных любовных произведений выделяет Ксению Буржскую, Марину Козинаки, Асю Долину, Рината Валиуллина, Олега Роя и Екатерину Вильмонт."Прекрасные романы о любви пишет Ксения Буржская. Ее произведения "Мой белый" и "Зверобой" наполнены нежностью, страстью и болью. Там есть перипетии, за которыми любопытно наблюдать, и сентиментальная линия. Очень трогательный любовный роман был у Марины Козинаки, хорошего современного автора сегмента young adult, "Наша рыбка". Ещё я бы отметила романтичный сборник Аси Долиной "У него ко мне был Нью-Йорк", - отметила собеседница агентства.Писарева также добавила, что в ее личный топ-3 любовных романов входят "Одна история" британского автора Джулиана Барнса, а также уже упомянутый "Симон" Наринэ Абгарян и нон-фикшн "Любовь" современного философа и классика Михаила Эпштейна.

https://ria.ru/20220212/romany-1772415384.html

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россия, екатерина вильмонт, джулиан барнс, михаил шишкин