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Липецкая область
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В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных
В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2022
В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных
Спортивными забегами и заплывами отметили наступление отмечаемого 14 февраля Дня всех влюблённых жители Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:03
2022-02-14T11:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Спортивными забегами и заплывами отметили наступление отмечаемого 14 февраля Дня всех влюблённых жители Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, юные жители области пробежали 600 метров, а взрослые – 3,6 тысяч метров. Особенность старта - участники бежали парами. В детской возрастной категории разрешалось в паре стоять как одногодкам, так и малышам со старшими ребятами. По итогам забегов всем финишерам вручили фирменные медали – половинки одного сердца.Кроме того, как отметил Артамонов, липецкие моржи провели "романтический" заплыв в ледяной воде. В клубе зимнего плавания много семейных пар, которые занимаются закаливанием. К ним в этот день присоединились не только пары, но и все желающие липчане, влюбленные в здоровый образ жизни."Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", - сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
11:03 14.02.2022
 

В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Спортивными забегами и заплывами отметили наступление отмечаемого 14 февраля Дня всех влюблённых жители Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, юные жители области пробежали 600 метров, а взрослые – 3,6 тысяч метров. Особенность старта - участники бежали парами. В детской возрастной категории разрешалось в паре стоять как одногодкам, так и малышам со старшими ребятами. По итогам забегов всем финишерам вручили фирменные медали – половинки одного сердца.
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Кроме того, как отметил Артамонов, липецкие моржи провели "романтический" заплыв в ледяной воде. В клубе зимнего плавания много семейных пар, которые занимаются закаливанием. К ним в этот день присоединились не только пары, но и все желающие липчане, влюбленные в здоровый образ жизни.
"Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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