https://ria.ru/20220214/lipetsk-1772659696.html

В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных

В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2022

В Липецке по-спортивному отметили наступление Дня всех влюбленных

Спортивными забегами и заплывами отметили наступление отмечаемого 14 февраля Дня всех влюблённых жители Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:03

2022-02-14T11:03

2022-02-14T11:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Спортивными забегами и заплывами отметили наступление отмечаемого 14 февраля Дня всех влюблённых жители Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, юные жители области пробежали 600 метров, а взрослые – 3,6 тысяч метров. Особенность старта - участники бежали парами. В детской возрастной категории разрешалось в паре стоять как одногодкам, так и малышам со старшими ребятами. По итогам забегов всем финишерам вручили фирменные медали – половинки одного сердца.Кроме того, как отметил Артамонов, липецкие моржи провели "романтический" заплыв в ледяной воде. В клубе зимнего плавания много семейных пар, которые занимаются закаливанием. К ним в этот день присоединились не только пары, но и все желающие липчане, влюбленные в здоровый образ жизни."Такие спортивные акции объединяют людей, прививают любовь к здоровому образу жизни. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220210/gramotnost-1772037895.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов