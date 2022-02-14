https://ria.ru/20220214/lesa-1772643552.html
Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок
Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок - РИА Новости, 14.02.2022
Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок
Космические снимки могут стать доказательством незаконной вырубки, и выезд инспектора на место происшествия станет необязательным, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:49
2022-02-14T09:49
2022-02-14T13:11
общество
россия
роскосмос
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Космические снимки могут стать доказательством незаконной вырубки, и выезд инспектора на место происшествия станет необязательным, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко."Космические снимки должны формировать доказательную базу незаконной вырубки без выезда инспектора на место. Тогда контролеры смогут применять эффективные меры реагирования на незаконную рубку леса даже на отдаленных территориях", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.Вице-премьер отметила, что точность получения информации о вырубке лесов будет основана, в том числе, на анализе материалов космической съемки с использованием технологии нейронных сетей. Пилотный проект применения таких данных будет запущен Рослесхозом совместно с Роскосмосом в 2022 году в двух субъектах РФ - Иркутской и Архангельской областях.Как уточнила Абрамченко, в настоящее время потребность в космическом мониторинге лесов удовлетворена только на 50%, поэтому компания "ТерраТех" (входит в Роскосмос) будет работать над улучшением этого показатели и предоставлять данные Рослесхозу."Планируется в пилотном режиме интеграция ЛесЕГАИС, обеспечивающей прослеживаемость древесины, и данных "Цифровой Земли" Роскосмоса для выявления изменений в состоянии лесов", - говорится в сообщении.Как отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, слова которого приведены на сайте госкорпорации, с помощью "Цифровой земли" можно будет за счет искусственного интеллекта и нейросетевых технологий передавать контролирующим органам спутниковые данные и аналитику в разы быстрее и удобнее, чем когда-либо до этого.Он рассказал, что спрос как государственных, так и коммерческих заказчиков на данные и геоаналитику ежегодно растёт."Этот рост диктует необходимость наращивания российской группировки спутников ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли – ред.) с тем, чтобы наши потребители имели возможность оперировать большим объемом актуальных и объективных космических данных. Для решения этой задачи государственной важности необходимы инвестиции в спутники, сервисы, технологии, в том числе с привлечением частных инвестиций, как это сейчас реализуется в мировой практике", - сказал Рогозин.По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, космические средства наблюдения незаменимы в сфере предупреждения и отслеживания развития чрезвычайных ситуаций, пожаров, наводнений, для мониторинга территорий и природных ресурсов, обеспечения навигации в Арктике."Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить. Новые космические аппараты должны базироваться на передовых отечественных достижениях в области приборостроения и микроэлектроники", - сказал Борисов.Он заверил, что необходимые для этого технологические заделы и компетенции на предприятиях ракетно-космической промышленности России есть.Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в новом модуле "Наука", который недавно был пристыкован к МКС, вскоре появится уникальная система дистанционного зондирования Земли – это повысит эффективность мониторинга и прогноза природных, техногенных катастроф.
https://ria.ru/20211230/kozlov-1766127806.html
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общество, россия, роскосмос, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), виктория абрамченко
09:49 14.02.2022 (обновлено: 13:11 14.02.2022)
Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок
Вице-премьер Абрамченко: снимки из космоса могут стать доказательством незаконных рубок
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Космические снимки могут стать доказательством незаконной вырубки, и выезд инспектора на место происшествия станет необязательным, говорится в сообщении
пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Космические снимки должны формировать доказательную базу незаконной вырубки без выезда инспектора на место. Тогда контролеры смогут применять эффективные меры реагирования на незаконную рубку леса даже на отдаленных территориях", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что точность получения информации о вырубке лесов будет основана, в том числе, на анализе материалов космической съемки с использованием технологии нейронных сетей. Пилотный проект применения таких данных будет запущен Рослесхозом
совместно с Роскосмосом в 2022 году в двух субъектах РФ - Иркутской и Архангельской областях
.
Как уточнила Абрамченко, в настоящее время потребность в космическом мониторинге лесов удовлетворена только на 50%, поэтому компания "ТерраТех" (входит в Роскосмос
) будет работать над улучшением этого показатели и предоставлять данные Рослесхозу.
"Планируется в пилотном режиме интеграция ЛесЕГАИС, обеспечивающей прослеживаемость древесины, и данных "Цифровой Земли" Роскосмоса для выявления изменений в состоянии лесов", - говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
, слова которого приведены на сайте госкорпорации, с помощью "Цифровой земли" можно будет за счет искусственного интеллекта и нейросетевых технологий передавать контролирующим органам спутниковые данные и аналитику в разы быстрее и удобнее, чем когда-либо до этого.
Он рассказал, что спрос как государственных, так и коммерческих заказчиков на данные и геоаналитику ежегодно растёт.
"Этот рост диктует необходимость наращивания российской группировки спутников ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли – ред.) с тем, чтобы наши потребители имели возможность оперировать большим объемом актуальных и объективных космических данных. Для решения этой задачи государственной важности необходимы инвестиции в спутники, сервисы, технологии, в том числе с привлечением частных инвестиций, как это сейчас реализуется в мировой практике", - сказал Рогозин.
По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, космические средства наблюдения незаменимы в сфере предупреждения и отслеживания развития чрезвычайных ситуаций, пожаров, наводнений, для мониторинга территорий и природных ресурсов, обеспечения навигации в Арктике
.
"Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить. Новые космические аппараты должны базироваться на передовых отечественных достижениях в области приборостроения и микроэлектроники", - сказал Борисов.
Он заверил, что необходимые для этого технологические заделы и компетенции на предприятиях ракетно-космической промышленности России есть.
Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в новом модуле "Наука", который недавно был пристыкован к МКС, вскоре появится уникальная система дистанционного зондирования Земли – это повысит эффективность мониторинга и прогноза природных, техногенных катастроф.