https://ria.ru/20220214/lesa-1772643552.html

Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок

Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок - РИА Новости, 14.02.2022

Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок

Космические снимки могут стать доказательством незаконной вырубки, и выезд инспектора на место происшествия станет необязательным, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:49

2022-02-14T09:49

2022-02-14T13:11

общество

россия

роскосмос

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

виктория абрамченко

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Космические снимки могут стать доказательством незаконной вырубки, и выезд инспектора на место происшествия станет необязательным, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко."Космические снимки должны формировать доказательную базу незаконной вырубки без выезда инспектора на место. Тогда контролеры смогут применять эффективные меры реагирования на незаконную рубку леса даже на отдаленных территориях", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.Вице-премьер отметила, что точность получения информации о вырубке лесов будет основана, в том числе, на анализе материалов космической съемки с использованием технологии нейронных сетей. Пилотный проект применения таких данных будет запущен Рослесхозом совместно с Роскосмосом в 2022 году в двух субъектах РФ - Иркутской и Архангельской областях.Как уточнила Абрамченко, в настоящее время потребность в космическом мониторинге лесов удовлетворена только на 50%, поэтому компания "ТерраТех" (входит в Роскосмос) будет работать над улучшением этого показатели и предоставлять данные Рослесхозу."Планируется в пилотном режиме интеграция ЛесЕГАИС, обеспечивающей прослеживаемость древесины, и данных "Цифровой Земли" Роскосмоса для выявления изменений в состоянии лесов", - говорится в сообщении.Как отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, слова которого приведены на сайте госкорпорации, с помощью "Цифровой земли" можно будет за счет искусственного интеллекта и нейросетевых технологий передавать контролирующим органам спутниковые данные и аналитику в разы быстрее и удобнее, чем когда-либо до этого.Он рассказал, что спрос как государственных, так и коммерческих заказчиков на данные и геоаналитику ежегодно растёт."Этот рост диктует необходимость наращивания российской группировки спутников ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли – ред.) с тем, чтобы наши потребители имели возможность оперировать большим объемом актуальных и объективных космических данных. Для решения этой задачи государственной важности необходимы инвестиции в спутники, сервисы, технологии, в том числе с привлечением частных инвестиций, как это сейчас реализуется в мировой практике", - сказал Рогозин.По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, космические средства наблюдения незаменимы в сфере предупреждения и отслеживания развития чрезвычайных ситуаций, пожаров, наводнений, для мониторинга территорий и природных ресурсов, обеспечения навигации в Арктике."Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить. Новые космические аппараты должны базироваться на передовых отечественных достижениях в области приборостроения и микроэлектроники", - сказал Борисов.Он заверил, что необходимые для этого технологические заделы и компетенции на предприятиях ракетно-космической промышленности России есть.Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в новом модуле "Наука", который недавно был пристыкован к МКС, вскоре появится уникальная система дистанционного зондирования Земли – это повысит эффективность мониторинга и прогноза природных, техногенных катастроф.

https://ria.ru/20211230/kozlov-1766127806.html

https://ria.ru/20211018/tayga-1754755940.html

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

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общество, россия, роскосмос, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), виктория абрамченко