Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере
Алтай — единственное в России место, где зимуют лебеди-кликуны.
Алтай — единственное в России место, где зимуют лебеди-кликуны.
Здесь с 1970-х годов работает особенный природный заказник "Лебединый".
Здесь с 1970-х годов работает особенный природный заказник "Лебединый".
На площади более 38 тысяч гектаров находятся незамерзающие озера.
На площади более 38 тысяч гектаров находятся незамерзающие озера.
Бьющие со дна теплые ключи поддерживают плюсовую температуру воды и не дают озерам затянуться льдом.
Бьющие со дна теплые ключи поддерживают плюсовую температуру воды и не дают озерам затянуться льдом.
Это и привлекает птиц, которые остаются в заказнике на всю зиму.
Это и привлекает птиц, которые остаются в заказнике на всю зиму.
В последние годы на озерах заказника собираются до 500 лебедей.
В последние годы на озерах заказника собираются до 500 лебедей.
"Лебединый" очень популярен у туристов.
Посмотреть на птиц приезжают тысячи отдыхающих.
Вместе с лебедями-кликунами на озерах зимуют дикие утки.
Вместе с лебедями-кликунами на озерах зимуют дикие утки.
В апреле птицы улетят в полярные районы, чтобы осенью вернуться на Алтай уже вместе с потомством.
В апреле птицы улетят в полярные районы, чтобы осенью вернуться на Алтай уже вместе с потомством.