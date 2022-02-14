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Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере

Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере - РИА Новости, 14.02.2022

Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере

Заказник "Лебединый" в Алтайском крае вполне мог бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в мире, особенно зимой, когда сотни грациозных птиц... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:47

2022-02-14T13:47

2022-02-14T16:42

фото

алтайский край

зима (время года)

фото - туризм

впечатления - туризм

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Заказник "Лебединый" в Алтайском крае вполне мог бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в мире, особенно зимой, когда сотни грациозных птиц прилетают сюда переждать холода. Сказочные природные картины — в фотоленте Ria.ru.

алтайский край

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