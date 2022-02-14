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Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере
Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере - РИА Новости, 14.02.2022
Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере
Заказник "Лебединый" в Алтайском крае вполне мог бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в мире, особенно зимой, когда сотни грациозных птиц... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:47
2022-02-14T16:42
фото
алтайский край
зима (время года)
фото - туризм
впечатления - туризм
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Заказник "Лебединый" в Алтайском крае вполне мог бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в мире, особенно зимой, когда сотни грациозных птиц прилетают сюда переждать холода. Сказочные природные картины — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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фото, фото, алтайский край, зима (время года), фото - туризм, впечатления - туризм
13:47 14.02.2022 (обновлено: 16:42 14.02.2022)
 

Белоснежная красота: зимовка на Лебедином озере

Читать ria.ru в
Заказник "Лебединый" в Алтайском крае вполне мог бы претендовать на звание одного из самых красивых мест в мире, особенно зимой, когда сотни грациозных птиц прилетают сюда переждать холода. Сказочные природные картины — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Алтай — единственное в России место, где зимуют лебеди-кликуны.

Зимовка лебедей в Алтайском крае
1 из 10

Алтай — единственное в России место, где зимуют лебеди-кликуны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Здесь с 1970-х годов работает особенный природный заказник "Лебединый".

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
2 из 10

Здесь с 1970-х годов работает особенный природный заказник "Лебединый".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На площади более 38 тысяч гектаров находятся незамерзающие озера.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
3 из 10

На площади более 38 тысяч гектаров находятся незамерзающие озера.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Бьющие со дна теплые ключи поддерживают плюсовую температуру воды и не дают озерам затянуться льдом.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
4 из 10

Бьющие со дна теплые ключи поддерживают плюсовую температуру воды и не дают озерам затянуться льдом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Это и привлекает птиц, которые остаются в заказнике на всю зиму.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
5 из 10

Это и привлекает птиц, которые остаются в заказнике на всю зиму.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В последние годы на озерах заказника собираются до 500 лебедей.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
6 из 10

В последние годы на озерах заказника собираются до 500 лебедей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Лебединый" очень популярен у туристов.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
7 из 10

"Лебединый" очень популярен у туристов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посмотреть на птиц приезжают тысячи отдыхающих.

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
8 из 10

Посмотреть на птиц приезжают тысячи отдыхающих.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Вместе с лебедями-кликунами на озерах зимуют дикие утки.

Лебедь-кликун и утки на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
9 из 10

Вместе с лебедями-кликунами на озерах зимуют дикие утки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В апреле птицы улетят в полярные районы, чтобы осенью вернуться на Алтай уже вместе с потомством.

Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
10 из 10

В апреле птицы улетят в полярные районы, чтобы осенью вернуться на Алтай уже вместе с потомством.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
 
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