https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772667943.html

В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022

В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы 10,4 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у 180 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:33

2022-02-14T11:33

2022-02-14T12:50

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы 10,4 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у 180 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 10 451 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,4 процента", — говорится в сообщении. Накануне госпитализировали 12 653 человека. Рост показателя отмечается в 28 регионах, снижение — в 56, в одном ситуация не изменилась. Омикрон-штамм пока не обнаружили только на Чукотке.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 180 456 (вчера было 197 949). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 313 965 человек.Умерли за сутки 683 пациента (днем ранее — 706), общее число летальных исходов достигло 340 931. Выписались после лечения 97 185 человек, всего выздоровели 11 333 044.Больше всего новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге — 11 384, в больницы попали 517 человек. В Москве выявили 9616 инфицированных (вчера — 12 496), лечиться в стационарах будут 905.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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