https://ria.ru/20220214/kontseptsiya-1772628164.html
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России - РИА Новости, 14.02.2022
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T06:11
2022-02-14T06:11
2022-02-14T08:48
в мире
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", — сказал он.Ранее представитель Кремля объяснил, что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и государства ЕС, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.Песков также посетовал, что, в частности, в Евросоюзе продолжают следовать установкам Штатов, даже когда это идет вразрез с европейскими интересами. Он выразил надежду, что там все же отдадут приоритет своему желанию стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.Отношения Москвы и ЗападаВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. На фоне происходящего Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.
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в мире, дмитрий песков, политика, россия, москва
06:11 14.02.2022 (обновлено: 08:48 14.02.2022)
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России
Песков: внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", — сказал он.
Ранее представитель Кремля объяснил, что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и государства ЕС, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.
Песков также посетовал, что, в частности, в Евросоюзе продолжают следовать установкам Штатов, даже когда это идет вразрез с европейскими интересами. Он выразил надежду, что там все же отдадут приоритет своему желанию стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.
Отношения Москвы и Запада
В последние месяцы Запад обвиняет Москву
в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе
. В России
отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР
и ЛНР
большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США
, Великобритания
, Канада
, Франция
, Польша
, Турция
, Литва
, Чехия
, Болгария
, Румыния
, Эстония
. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. На фоне происходящего Россия передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его Запад проигнорировал в своем письменном ответе.